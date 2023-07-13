الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيجري زيارة دولة إلى الصين في 17 يوليو

سيجري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيارة دولة إلى الصين في الفترة ما بين 17 إلى 21 يوليو/تموز بدعوة من نظيره الصيني شي جينبينغ، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية الخميس في بيان، مشيرة إلى أن "الزيارة تدخل في إطار تعزيز العلاقات المتينة والمتجذرة وتقوية التعاون الاقتصادي" بين البلدين.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يلقي كلمة خلال جلسة منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي. روسيا في 16 يونيو/حزيران 2023.

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أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية الخميس بأن الرئيس عبد المجيد تبون سيجري زيارة دولة إلى الصين في الفترة ما بين 17 إلى 21 يوليو/تموز الجاري بدعوة من نظيره الصيني.

وأوضحت الوزارة في بيان: "بدعوة من فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية السيد شي جينبينغ، يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، ابتداء من الاثنين 17 جويلية (يوليو/تموز) 2023".

رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يشرع في زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، ابتداء من الإثنين 17 جويلية 2023. https://t.co/ZFsNN8ZxQM — وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) July 13, 2023

وتابع نفس المصدر: "الزيارة تدخل في إطار تعزيز العلاقات المتينة والمتجذرة وتقوية التعاون الاقتصادي، بين الشعبين الصديقين الجزائري والصيني".

فرانس24/ رويترز

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