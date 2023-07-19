تونس تعزز أسطولها الجوي بأربع طائرات تدريب (تي-6 سي) من أمريكا

أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن حصولها على أربع طائرات تدريب (تي-6 سي) من الولايات المتحدة، في خطة لتحديث أسطولها من طائرات التدريب لسلاح الجو. وقال جوي هود السفير الأمريكي في تونس، إن بلاده ملتزمة بدعم جهود الوزارة لتعزيز قدرات سلاح الطيران، لمجابهة التحديات الأمنية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية على حد سواء.

طائرات "تي 6" جديدة اشترتها المكسيك تصطف في مطار سانتا لوسيا العسكري، مكسيكو سيتي. في 22 آب/أغسطس 2012

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في إطار خطة لتحديث أسطولها من طائرات التدريب لسلاح الجو، ذكرت وزارة الدفاع التونسية، الثلاثاء، أنها حصلت على 4 طائرات تدريب (تي-6 سي) من الولايات المتحدة.

وفي الشهر الماضي، لقي 4 جنود تونسيين حتفهم، بعدما سقطت طائرة عسكرية في البحر، وهي حادثة عزا الرئيس التونسي قيس سعيد السبب فيها إلى تقادم الأسطول العسكري.

وقال سعيّد حينها إن "مثل هذه الحوادث تحصل في تونس نتيجة لتآكل عدد من المعدات".

وقال جوي هود السفير الأمريكي في تونس، إن بلاده ملتزمة بدعم جهود الوزارة لتعزيز قدرات سلاح الطيران، لمجابهة التحديات الأمنية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية على حد سواء.

وقال عماد مميش وزير الدفاع التونسي، إن هذه الطائرات ستدعم سلاح الطيران على صعيد إعداد الطيارين المقاتلين، وتدريبهم وإكسابهم قدرات تدريبية متطورة.

فرانس24/ رويترز

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