مقتل 34 شخصا على الأقل في حادث مرور بتمنراست جنوب الجزائر

أودى حادث تصادم بين سيارة وحافلة بولاية تمنراست جنوب الجزائر بحياة 34 شخصا على الأقل وإصابة 12 آخرين، وفق ما أعلنته الحماية المدنية الجزائرية الأربعاء. وتشكل السرعة السبب الرئيسي للحوادث المرورية في الجزائر على ما تفيد المندوبية الوطنية للسلامة المرورية التي أحصت في 2022 نحو 22980 حادثا مروريا قتل فيها 3409 أشخاص وجرح 30479.

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أعلنت الحماية المدنية الجزائرية على صفحتها الرسمية على فيس بوك مقتل 34 شخصا على الأقل وإصابة 12 آخرين في حادث اصطدام حافلة بسيارة في وقت مبكر من صباح الأربعاء بولاية تمنراست.

ووقع الحادث حوالي الساعة الرابعة صباحا (03:00 بتوقيت غرينيتش) في مدينة تمنراست، على بعد نحو 1500 كيلومتر جنوبي العاصمة الجزائر، بحسب بيان صادر عن الحماية المدنية.

وأوضح هذا الجهاز أن الحادث الذي تلاه حريق، وقع عندما اصطدمت الحافلة التي كانت تقوم برحلة بين أدرار وتمنراست بشاحنة صغيرة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن عمليات انتشال الضحايا ونقلهم تتواصل. وذكرت وسائل إعلام عدة أن غالبية الضحايا قضوا في الحريق. وأوضحت الحماية المدنية أن الحافلة كانت تنقل مسافرين بين تمنراست البالغ عدد سكانها أكثر من 150 ألف نسمة وتضم مطارا، وأدرار التي يسكنها ألفا نسمة، في الصحراء الجزائرية.

وتشكل السرعة السبب الرئيسي للحوادث المرورية في الجزائر على ما تفيد المندوبية الوطنية للسلامة المرورية.

وخلال سنة2022، سجل حوالى 22980 حادثا مروريا قتل فيها 3409 أشخاص وجرح 30479، بحسب مسؤول المندوبية الوطنية للسلامة المرورية عبد الحكيم ناصف.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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