13 مهاجرا سنغاليا على الأقل يلقون مصرعهم غرقا قبالة السواحل المغربية

أدى انقلاب مركب نهاية الأسبوع الماضي قبالة السواحل المغربية إلى مصرع 13 شخصا على الأقل، يحملون جميعا الجنسية السنغالية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن رئيس بلدية قرية سنغالية قرب داكار. وأوضح نفس المصدر أن الضحايا "كانوا في مركب يحمل 63 شخصا انقلب. تتم رعاية الناجين في مدينة الداخلة" بجنوب المغرب، مشيرا إلى أنه يعمل مع السلطات المحلية لإعادتهم إلى السنغال.

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لقي 13 مهاجرا سنغاليا على الأقل مصرعهم إثر غرق مركب كان يقلهم قبالة سواحل المغرب نهاية الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد رئيس بلدية سنغالية لوكالة الأنباء الفرنسية الخميس.

وقال عمر سيسي رئيس بلدية روفيسك القريبة من داكار: "بلغنا خبر وفاة ثلاثة عشر شخصا من سكان المنطقة".

وأكد أن الناجين الذين تمكن من الاتصال بهم ذكروا أن إجمالي عدد القتلى بلغ ثمانية عشر.

وأوضح سيسي: "كانوا في مركب يحمل 63 شخصا انقلب. تتم رعاية الناجين في مدينة الداخلة" بجنوب المغرب، مشيرا إلى أنه يعمل مع السلطات المحلية لإعادتهم إلى السنغال.

وتابع: "ستة من بلدة روفيسك يعالجون حاليا في مستشفى الداخلة". ولم تؤكد السلطات المغربية هذه المعلومات، علما أنها لا تدلي عادة بتصريحات عن غرق قوارب مهاجرين قبالة سواحل المملكة.

وأعلنت البحرية المغربية الثلاثاء أنها أنقذت نحو 900 مهاجر غير نظامي في الأيام الأخيرة، معظمهم من دول في أفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدة أن 400 منهم أنقذتهم في المياه الإقليمية.

كما لقي ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم قبل ثمانية أيام في انقلاب مركب في سان لوي قرب الحدود بين السنغال وموريتانيا.

وتبلغ منظمات غير حكومية بانتظام عن غرق مراكب تقل مهاجرين في المياه المغربية أو الإسبانية أو الدولية.

فرانس24/ أ ف ب

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