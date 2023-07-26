الجزائر تعلن احتواء حرائق غابات ضخمة أودت بحياة العشرات

تمكنت السلطات الجزائرية من احتواء حرائق استعرت في غاباتها وأودت بحياة 34 شخصا على الأقل، بينهم عشرة جنود، وفق تأكيد التلفزيون الرسمي الأربعاء. وتشهد شمال أفريقيا وجنوب أوروبا موجة حر شديدة، حيث سجلت درجات حرارة 49 درجة مئوية في مدن تونسية.

تمكنت السلطات الجزائرية من احتواء حرائق استعرت في غاباتها وأودت بحياة 34 شخصا على الأقل، 25 تموز/ يوليو 2023.

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أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري الأربعاء أن السلطات تمكنت من احتواء حرائق استعرت في غاباتها.

واجتاحت حرائق الغابات مناطق في الجزائر فأودت بحياة 34 شخصا على الأقل، بينهم عشرة جنود، وأجبرت نحو 1500 شخص على إخلاء منازلهم.

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وتشهد دول شمال أفريقيا وجنوب أوروبا موجة حر شديدة، حيث سجلت درجات حرارة 49 درجة مئوية في مدن تونسية.

فرانس24/ رويترز

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