مصرع خمسة تونسيين بينهم امرأتان وطفل في غرق قارب للمهاجرين قبالة سواحل صفاقس

لقي خمسة تونسيين بينهم امرأتان وطفل مصرعهم في غرق مركب للمهاجرين قبالة السواحل التونسية بمحافظة صفاقس وسط شرق البلاد، فيما اعتبر سبعة آخرون في عداد المفقودين. وقال متحدث باسم المحكمة في المنطقة إنه كان "على متن القارب 35 مجتازا من بينهم نساء وأطفال أغلبهم تونسيون... وقد تمت نجدة 23 شخصا...".

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أدى غرق مركب كان يقل مهاجرين قبالة سواحل محافظة صفاقس التونسية (وسط شرق)، إلى مصرع خمسة تونسيين فيما اعتبر سبعة آخرون في عداد المفقودين، حسب ما أفاد ناطق باسم محكمة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي أنه كان "على متن القارب 35 مجتازا من بينهم نساء وأطفال أغلبهم تونسيون مع إمكانية وجود عدد قليل من أفارقة جنوب الصحراء، وذلك بعد وقت قصير من مغادرة السواحل. وقد تمت نجدة 23 شخصا وانتشال 5 جثث ولا يزال 7 أشخاص مفقودين".

وفتحت المحكمة تحقيق "ضد أحد الأشخاص وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل المشاركة في وفاق لمساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة"، بحسب المتحدث.

ومن بين الضحايا طفل وامرأتان وغرق القارب بعد نحو ساعة من إبحاره من سواحل صفاقس، وفقا للمصمودي.

فرانس24/ أ ف ب

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