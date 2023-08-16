هدوء حذر بالعاصمة الليبية بعد اشتباكات عنيفة بين مجموعتين مسلحتين نافذتين قتل فيها العشرات

يسود هدوء حذر العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها الأربعاء، بعد اشتباكات عنيفة بين مجموعتين مسلحتين نافذتين اندلعت مساء الاثنين، خلفت 27 قتيلا على الأقل وأكثر من 100 جريح، وفق حصيلة جديدة لمركز طب الطوارئ الذي يدير الإغاثة في غرب البلاد. وتشهد ليبيا فوضى عارمة منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وتتنافس على السلطة حكومتان، الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس ويرأسها عبد الحميد دبيبة وشُكّلت إثر حوار سياسي مطلع 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.

جندي تابع لوزارة الداخلية يؤمن الشارع بعد اشتباكات أمس بين الفصائل المسلحة في طرابلس بليبيا.

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ارتفعت حصيلة الاشتباكات التي اندلعت ليل الإثنين الثلاثاء بين مجموعتين مسلحتين مواليتين للحكومة الليبية في طرابلس إلى 27 قتيلا وأكثر من مئة جريح، وفق ما أفاد مصدر طبي. فيما يسود هدوء حذر صباح الأربعاء المنطقة بعدما أطلق أحد الفصيلين سراح قائد الجانب الآخر.

وحسب مركز طب الطوارئ والدعم فقد قتل 27 شخصا على الأقل وأصيب 106 آخرين، في حصيلة "مبدئية" للاشتباكات بين اللواء 444 وقوة الردع الخاصة، القوتين العسكريتين الأكثر نفوذا في طرابلس. في مشهد يعيد حالة عدم الاستقرار إلى العاصمة التي تتنافس فيها مجموعات مسلحة موالية بشكل عام لـ"حكومة الوحدة الوطنية"، لكن من دون قيادة موحدة.

وعملت ثلاثة مستشفيات ميدانية وحوالى 60 سيارة إسعاف بأقصى طاقتها على مساعدة الجرحى وإجلاء المدنيين إلى مناطق أكثر أمانًا. فيما تمّ تعليق الرحلات الجوية في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، المطار المدني الوحيد في العاصمة، وتمّ إجلاء الطائرات مؤقتًا من المدرج. واستؤنفت حركة الملاحة الجوية صباح الأربعاء، وفق المكتب الإعلامي للمطار الذي قال إن عددا من الرحلات الدولية الإضافية ستصل وتغادر اليوم.

وتتواصل في بعض مناطق طرابلس وضواحيها منذ ليل الاثنين الثلاثاء اشتباكات مسلحة بين مجموعتين مسلحتين مواليتين للحكومة التي تتخذ من العاصمة مقرا، ما أدّى إلى إقفال مطار طرابلس ونقل الطائرات إلى مدينة أخرى.

وقال ضابط مسؤول في وزارة الداخلية صباح الثلاثاء "تشهد مناطق عين زارة جنوب طرابلس منذ مساء أمس اشتباكات متقطعة بين قوة الردع واللواء 444، فيما يستمر التحشيد وإغلاق بعض الطرق في محيط مطار معيتيقة الدولي". وتسببت الاشتباكات في محاصرة المدنيين في منازلهم، وهو ما أثار مخاوف من تفاقم أسوأ أعمال عنف تجري في طرابلس هذا العام.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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