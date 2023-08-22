القضاء التونسي يمدد الحبس الاحتياطي لستة معارضين بارزين بشبهة التآمر على أمن الدولة

مدد القضاء التونسي الثلاثاء الحبس الاحتياطي لستة معارضين بارزين للرئيس قيس سعيّد موقوفين من شباط/ فبراير الماضي بشبهة التآمر على أمن الدولة لأربعة أشهر. فيما أكد عضو بفريق الدفاع أن المسجونين وصفوا القرار بأنه "سياسي وليس قضائيا".

غازي الشواشي (أقصى اليسار) وعصام الشابي (أقصى اليمين) لا يزالان في الحبس الاحتياطي بشبهة "التآمر على أمن الدولة". © أ ف ب/ أرشيف

إعلان اقرأ المزيد كشفت محامية تونسية لرويترز أن السلطة القضائية في البلاد مددت الثلاثاء فترة التحفظ على ستة معارضين بارزين للرئيس قيس سعيّد لمدة أربعة أشهر. ويقبع المعارضون الستة في السجن منذ شباط /فبراير الماضي بشبهة التآمر على أمن الدولة. وقالت المحامية إسلام حمزة إن عبد الحميد الجلاصي وخيام التركي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي وعصام الشابي ورضا بلحاج سجلوا اعتراضهم على القرار الذي وصفته بأنه "قرار سياسي وليس قضائيا". فرانس24/ رويترز الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24