ريبورتاج: تونسيون يمدون يد العون لمهاجرين سودانيين تقطعت بهم السبل

وجد حوالي مائة مهاجر سوداني في مبنى سكني قيد الإنشاء في مدينة جرجيس جنوب تونس ملاذا لهم خلال الآونة الأخيرة. ويسمح لهم علي، وهو أحد السكان، بالنوم بهذا المكان كما يقدم مواطنون آخرون لهم المساعدة بشكل طوعي. ويمكث بعضهم بهذا المبنى بضعة أيام قبل مغادرته، فيما يحاول علي ترتيب المكان قدر استطاعته. ورغم هذه المساعدة، يبقى وضع هؤلاء المهاجرين هشّا ومحفوفا بالمخاطر وهم لا يعرفون إلى أين سيذهبون، ويطالبون المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بإيجاد حل لهم. تقرير: ليليا بليز، سوار سويهي وحمدي تليلي

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