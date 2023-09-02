الصحراء الغربية: البوليساريو تعلن مقتل أحد قادتها العسكريين في قصف لمسيّرة مغربية

قُتل قائد عسكري في جبهة البوليساريو وأربعة مقاتلين صحراويين الجمعة إثر هجوم شنّته طائرة بدون طيار مغربية في الصحراء الغربية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الصحراويّة (واص). يتزامن الحادث، مع زيارة وفد أمريكي للطرف الصحراوي في إطار مساعي إحياء عملية السلام التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة.

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مروحية تابعة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، تحلق في منطقة الكركرات في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

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قالت وكالة الأنباء الصحراويّة (واص) إن قائدا عسكريا في جبهة البوليساريو لقي مصرعه الجمعة مع أربعة مقاتلين صحراويين، إثر قصف لمسيّرة مغربية في الصحراء الغربية المتنازع عليها.

في السياق، ذكرت الوكالة أنه بتاريخ "اليوم 01 سبتمبر/أيلول 2023، ارتقى شهيدا في ميدان الشرف عضو الأمانة الوطنية للجبهة، وقائد الناحية العسكرية السادسة المقاتل أبا عالي حمودي رفقة أربعة من رفاقه الأبطال".

وعلى الإثر، أعلنت الرئاسة الصحراوية الحداد ثلاثة أيام اعتبارا من السبت.

من جانبه، قال موقع Ecsaharaui الإخباري الصحراوي: "في أعقاب معارك في منطقة المحبس، ردّت القوات الجوية المغربية باستخدام مسيّرتين من صنع إسرائيلي".

هذا، ولم يتسنّ الحصول على تأكيد من الجانب المغربي.

يأتي ذلك فيما "شرع الجمعة وفد من الولايات المتحدة الأمريكية يقوده جوشوا هاريس، نائب مساعد وزير الخارجية والمكلف بشمال أفريقيا بمكتب الشرق الأدنى في الوزارة، في زيارة للطرف الصحراوي في إطار الجهود المبذولة لإعادة إطلاق عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية"، حسب وكالة الأنباء الصحراوية.

وكان مسؤول عسكري صحراوي آخر هو قائد "الدرك الوطني" الداه البندير قتل في أبريل/نيسان 2021 إثر قصف شنّته طائرة بدون طيار في منطقة تفاريتي.

والصحراء الغربية هي مستعمرة إسبانية سابقة يُسيطر المغرب حاليا على 80 بالمئة من أراضيها ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته. في المقابل، تدعو الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "بوليساريو" إلى إجراء استفتاء لتقرير مصير المنطقة.

فرانس24/ أ ف ب

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