البرلمان الإسرائيلي يصادق بالغالبية الساحقة على اتفاق التطبيع مع الإمارات

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البرلمان الإسرائيلي خلال جلسة في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019.

صادق البرلمان الإسرائيلي مساء الخميس بغالبية 84 صوتا مقابل 13 معارضا، على اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة الموقع في 15 سبتمبر/أيلول الماضي بواشنطن. وينتمي النواب الـ13 الذين عارضوا الاتفاق إلى القائمة العربية المشتركة.

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صادق البرلمان الإسرائيلي مساء الخميس على اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة الموقع في 15 سبتمبر/أيلول الماضي.

وخلال الجلسة، صوت 84 نائبا بالموافقة على الاتفاق في مقابل 13 صوتا رافضا وذلك في أعقاب أكثر من ثماني ساعات من النقاشات. وتحدث أكثر من مئة نائب، من أصل عدد أعضاء المجلس البالغ 120 نائبا.

وينتمي النواب الـ13 الذين عارضوا الاتفاق إلى القائمة العربية المشتركة.

ووقعت إسرائيل رسميا في 15 سبتمبر/أيلول في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقي تطبيع مع الإمارات والبحرين، ما جعل هاتين الدولتين الخليجيتين أول طرف عربي يقدم على هذه الخطوة بعد الأردن في 1994 ومصر في 1979.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أثناء النقاشات إن "هذا الاتفاق التاريخي هو ثمرة جهود حثيثة"، معربا عن أمله في توقيع دول إقليمية أخرى "اتفاقات سلام".

وكشف أن اتصالات جرت حديثا وللمرة الأولى بين إسرائيل ودولة أخرى في المنطقة لم يسمها.

فرانس24/ أ ف ب

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