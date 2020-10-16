التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي: دبي تستعد لافتتاح مطاعم متوافقة مع الشريعة اليهودية

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تستعد عدة مطاعم في الإمارات لتقديم الطعام المتوافق مع الشريعة اليهودية، بعد شهر من افتتاح مطعم "أرماني كاف" المخصص لتقديم الطعام الـ"كوشير" قرب برج خليفة في وسط دبي، وذلك عقب توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الدولة الخليجية وإسرائيل.

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في مطعم "أرماني" الفخم في وسط دبي، يُقدم الطعام وفق الشريعة اليهودية "كوشير" ويشعل حاخام مواقد الطهي لبدء العمل، فيما تستعد مطاعم أخرى في الإمارات للخطوة ذاتها بعد توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الدولة الخليجية وإسرائيل.

وقرر الفندق القريب من برج خليفة أعلى مباني العالم، الشهر الماضي افتتاح مطعم "أرماني كاف" المخصص لتقديم الطعام المتوافق مع الشريعة اليهودية.

ويقدم المطعم الذي يستوعب 40 زبونا، أطباقا متنوعة طُوعت لجعلها موافقة للشريعة اليهودية من بينها الدجاج بالكاري. ويقول الطاهي الفرنسي فابيان فايول: "دربنا موظفينا لأشهر وعلمناهم ما يمكنهم استخدامه وما لا ينبغي استخدامه".

ويؤكد الطاهي إن "الفكرة من وراء هذا المطعم هي تقديم تجربة خمس نجوم لكل من يريد تجربة الطعام الكوشير"، موضحا أن "التحدي الأبرز سيكون الحصول على المكونات".

فقد تبدو المهمة صعبة بعض الشيء بسبب الشروط الكثيرة وضرورة استيراد المواد الغذائية الموائمة كاللحوم والأجبان ومشتقات الألبان. وأشار الطاهي إلى أن المطعم يسعى لاستيراد اللحوم من الولايات المتحدة.

وبحسب الشريعة اليهودية، ينبغي ذبح الحيوانات بطريقة معينة ويحظر أكل لحم الخنزير كما يجب الفصل بين منتجات اللحوم والألبان في الطبخ. كذلك، يمنع تناول بعض الأطعمة البحرية مثل المحار.

فرانس24/ أ ف ب

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