إسرائيل والبحرين توقعان "بيانا مشتركا" بالمنامة لانطلاق "علاقات دبلوماسية كاملة" بين البلدين

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بعد توقيعها الرسمي اتفاق تطبيع العلاقات برعاية أمريكية في 15 أيلول/ سبتمبر، يقام حفل الأحد في المنامة لتوقيع "بيان مشترك"، يعتبر انطلاقة لـ"علاقات دبلوماسية كاملة" بين البحرين وإسرائيل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول إسرائيلي. وتوقيع هذا البيان سيمكن، حسب نفس المصدر، البلدين من تبادل السفراء. وانضافت البحرين إلى جانب الإمارات لكل من الأردن ومصر اللتين طبعتا علاقاتها مع تل أبيب قبل سنوات.

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تنطلق الأحد العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية البحرينية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول إسرائيلي في المنامة، وسيتم ذلك من خلال حفل في العاصمة البحرينية.

وقال المسؤول الإسرائيلي لصحافيين، إن وفدا إسرائيليا زائرا ومسؤولين من البحرين سيوقعون "بيانا مشتركا" سيشكّل انطلاقة لـ"علاقات دبلوماسية كاملة".

وأضاف المصدر نفسه أنه بمجرد توقيع الوثيقة خلال الحفل المقرر مساء الأحد، ستتمكن إسرائيل والبحرين من افتتاح سفارتين.

ووقعت إسرائيل رسميا في 15 أيلول/سبتمبر في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقي تطبيع مع الإمارات والبحرين، ما جعل هاتين الدولتين الخليجيتين أول طرف عربي يقدم على هذه الخطوة بعد الأردن في 1994 ومصر في 1979.

ومن المقرر أن يشارك وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والمساعد الخاص لشؤون المفاوضات الدولية آفي بيركوويتز بالحفل في البحرين.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن ليس بوسعه تحديد محتوى كافة الاتفاقات المقرر توقيعها الأحد، لكن يتوقع أن يشكل التعاون الأمني بندا مركزيا في المحادثات الثنائية.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أجرى رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين محادثات مع مسؤولين أمني واستخباراتي كبيرين في البحرين، حيث ناقش "الموضوعات ذات الاهتمام المشترك" وكذلك "آفاق التعاون بين البلدين"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

فرانس24/ أ ف ب

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