توقيع بيان مشترك لإرساء العلاقات بين البحرين وإسرائيل في المنامة

وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني (يمين) ومئير بن شبات مستشار الأمن القومي ورئيس الوفد الإسرائيلي (يسار) بعد توقيع البيان المشترك. 18/10/2020

بعد توقيع اتفاق سلام بين البلدين، شهدت العاصمة البحرينية الأحد توقيع بيان مشترك بشأن إرساء العلاقات بين كل من وزير خارجية البحرين ومندوبين إسرائيليين. وأعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين الذي رافق الوفد الإسرائيلي إلى البحرين أن البيان المشترك يهدف "لإقامة علاقات في المجالات السياحية والمصرفية والدبلوماسية".

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وقع وزير خارجية البحرين ومندوبون إسرائيليون في المنامة الأحد على بيان مشترك بشأن إرساء العلاقات بين البلدين.

وكان الوفد الإسرائيلي قد وصل إلى البحرين يرافقه وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين في زيارة تهدف لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الناشئة وتوسيع التعاون مع منطقة الخليج الذي روجت له واشنطن بوصفه حصنا في مواجهة إيران ينطوي على إمكانيات لتحقيق الازدهار الاقتصادي.

ورافق منوتشين الوفد في رحلته على متن طائرة تابعة لشركة طيران العال الإسرائيلية انطلاقا من مطار بن غوريون في تل أبيب.

وفي حضور منوتشين بالمطار، قال آفي بيركويتز المبعوث الأمريكي في الشرق الأوسط إن إسرائيل والبحرين ستوقعان بيانا مشتركا "لإقامة علاقات في المجالات السياحية والمصرفية والدبلوماسية".

وأعرب منوتشين في حديث للصحفيين على متن الطائرة أنه "يعتقد أن الفرصة أكبر بكثير من مجرد الاستثمار... إنها تتعلق بالتكنولوجيا وتأسيس العديد من الأعمال المختلفة - وفي حالة البحرين كذلك، فإنها ستوسع الفرص أمامهم بدرجة كبيرة جدا".

وكانت إسرائيل والبحرين وقعتا على "إعلان السلام والتعاون والعلاقات الدبلوماسية والودية البناءة" في مراسم خاصة بالبيت الأبيض في 15 سبتمبر أيلول لكن هذه الوثيقة لم تصل إلى حد المعاهدة الرسمية.

وتحدث مئير بن شبات مستشار الأمن القومي ورئيس الوفد الإسرائيلي لدى وصوله إلى مطار المنامة بالعربية قائلا "هذا اليوم هو يوم عظيم. أتطلع إن شاء الله لاستضافتكم في إسرائيل قريبا".

من جهته، قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني: "أسلوب التعامل والتعاون هو الأكثر فاعلية والأكثر استدامة لتحقيق سلام حقيقي ودائم يحمي حقوق شعوب الشرق الأوسط".

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دفعة للسياسة الخارجية الأمريكية قبل الانتخابات

ويمنح هذا التطور الكبير، الذي أشرف عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دفعة للسياسة الخارجية الأمريكية قبل انتخابات الشهر المقبل التي يسعى فيها ترامب للفوز بولاية ثانية. ويرى حلفاء واشنطن الاتفاق فرصة لتوحيد الصفوف في وجه إيران بشكل أوضح.

تسعى الإدارة الأمريكية لإبرام المزيد من هذه الاتفاقات قبيل الانتخابات الأمريكية. وقال منوتشين إنه يأمل أن تستمر هذه العملية بصرف النظر عمن سيفوز في انتخابات الرئاسة.

وسافر أعضاء الوفد إلى المنامة في رحلة تابعة لشركة العال تحمل رقم 973 وذلك في إشارة إلى رمز الاتصال الدولي بالبحرين.

وعبرت الطائرة المجال الجوي السعودي وذلك تيسيرا من المملكة التي تقاوم حتى الآن مناشدات واشنطن لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

تعاون في مجال الدفاع

وللبحرين أهمية استراتيجية كبيرة إذ تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي وذلك رغم أن ثروتها النفطية أقل من الإمارات.

وذكر تقرير أصدرته وزارة الاستخبارات الإسرائيلية في 13 سبتمبر أيلول أن ثمة فرصا للتعاون الدفاعي مع البحرين التي وصفها التقرير بإنها تتهددها "فتنة سياسية شيعية توجهها إيران ومن يعملون لحسابها".

وقال مصدر بحريني إن أولوية بلاده ستكون التعاون في مجال أمن الإنترنت بعد أن أصدر الملك مرسوما الأسبوع الماضي بتأسيس مركز وطني لأمن الإنترنت.

فرانس24/رويترز

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