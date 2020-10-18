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للمرة الأولى منذ سبعة أشهر...السعودية تسمح للمواطنين والمقيمين بأداء الصلاة في المسجد الحرام

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حجاج بالمسجد الحرام بمكة بأعداد تم خفضها بسبب فيروس كورونا.
حجاج بالمسجد الحرام بمكة بأعداد تم خفضها بسبب فيروس كورونا. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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سمحت السلطات السعودية الأحد لأول مرة منذ سبعة أشهر لمواطنيها والمقيمين بأداء صلاة الفجر في المسجد الحرام، وفق ما ذكره التلفزيون الرسمي. وكانت الرياض سمحت لهؤلاء بأداء العمرة في وقت سابق. وعلى غرار دول العالم، شددت المملكة الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

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أعلن التلفزيون السعودي الرسمي في الساعات الأولى من صباح الأحد أن سلطات المملكة سمحت للمواطنين والمقيمين بأداء الصلاة في المسجد الحرام بمكة، وذلك للمرة الأولى منذ سبعة أشهر.

وكانت السعودية قد سمحت في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول للمواطنين والمقيمين بأداء العمرة بعد توقف استهدف احتواء انتشار فيروس كورونا.  

 

فرانس24/ رويترز

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