للمرة الأولى منذ سبعة أشهر...السعودية تسمح للمواطنين والمقيمين بأداء الصلاة في المسجد الحرام

سمحت السلطات السعودية الأحد لأول مرة منذ سبعة أشهر لمواطنيها والمقيمين بأداء صلاة الفجر في المسجد الحرام، وفق ما ذكره التلفزيون الرسمي. وكانت الرياض سمحت لهؤلاء بأداء العمرة في وقت سابق. وعلى غرار دول العالم، شددت المملكة الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

إعلان اقرأ المزيد

أعلن التلفزيون السعودي الرسمي في الساعات الأولى من صباح الأحد أن سلطات المملكة سمحت للمواطنين والمقيمين بأداء الصلاة في المسجد الحرام بمكة، وذلك للمرة الأولى منذ سبعة أشهر.

وكانت السعودية قد سمحت في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول للمواطنين والمقيمين بأداء العمرة بعد توقف استهدف احتواء انتشار فيروس كورونا.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك