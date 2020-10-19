تدهور حالة صائب عريقات المصاب بفيروس كورونا في أحد المستشفيات الإسرائيلية

أعلن الاثنين المستشفى الإسرائيلي الذي يعالج فيه صائب عريقات، أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، أن صحته قد تدهورت واصفا إياها "بالحرجة". وكان عريقات قد نقل إلى مستشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلي الأحد إثر تدهور صحته نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

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أعلن مستشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلي في القدس تدهور صحة أمين سر "منظمة التحرير الفلسطينية" صائب عريقات الذي أصيب مؤخرا بفيروس كورونا، واصفا حالته بأنها "حرجة".

وقال المستشفى في بيان "قضى السيد عريقات ليلة هادئة ولكن طرأ هذا الصباح تدهور في حالته يصنف بأنه حرج، سبّب ضيق تنفس". وأضاف أنه "تم إنعاشه وتنويمه". وكان عريقات (65 عاما) والمصاب بتليّف رئوي، خضع لعمليّة زرع رئة في مستشفى بالولايات المتحدة عام 2017 قبل استئناف أنشطته.

إصابة بفيروس كورونا

وكانت "منظمة التحرير الفلسطينية" قد أعلنت الأحد، نقل أمين سرها صائب عريقات الذي أصيب مؤخرا بفيروس كورونا، للعلاج في أحد المستشفيات الإسرائيلية بعد تدهور صحته. ولفتت دائرة شؤون المفاوضات في المنظمة في بيان مقتضب إلى أن نقله للعلاج تم "بسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي" و"لما يتطلبه وضعه من رعاية ورقابة طبية خاصة". وأكدت دائرة شؤون المفاوضات في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر نقل عريقات إلى مستشفى "هداسا في القدس".

وأشار المستشفى المذكور في بيان إلى أن عريقات "وصل في حال خطيرة تستدعي مساعدة وكميات كبيرة من الأكسجين"، لافتا إلى أن "وضعه في الساعات الأخيرة كان خطيرا ولكنه مستقر".

وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني أعطى تعليمات بتوفير العناية الطبية اللازمة لعريقات في المستشفيات الأردنية في حال احتاج الأمر لذلك.

وسجلت الضفة الغربية المحتلة حتى الأحد 42,490 إصابة بالفيروس، و381 وفاة.

فرانس24/أ ف ب

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