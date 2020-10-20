فيديو

مظاهرة إسرائيلية تنديدا بعلاج صائب عريقات المصاب بفيروس كورونا في أحد مستشفيات القدس

صورة لأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، التقطت في الثالث من آذار/مارس 2020. © أ ف ب/أرشيف

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : عهد الكلاس 3 دقائق

تظاهر مئات الإسرائيليين من اليمين المتشدد الاثنين أمام مستشفى "هداسا عين كارم" في القدس الغربية منددين بتقديم الرعاية الطبية للمسؤول الفلسطيني البارز صائب عريقات الذي يعاني من وضع صحي حرج بعد إصابته بفيروس كورونا. ورفع المتظاهرون لافتات تحمل عبارات احتجاجية من قبيل "عندما ينهض ويخرج من هنا سيعود ويقتل المزيد منا". واتهم المتظاهرون عريقات بالإرهاب بقولهم "إسرائيل دولة إنسانية لكن عريقات إرهابي كبير". وأعربوا عن دهشتهم من استقبال إسرائيل له متسائلين "لو أن قاسم سليماني أصيب بمرض، هل كانت الولايات المتحدة ستنقله إلى مستشفى؟".