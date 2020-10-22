 تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#الانتخابات الرئاسية الأمريكية
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

سوريا: مقتل مفتي دمشق وريفها الشيخ عدنان الأفيوني بتفجير عبوة ناسفة في سيارته

نشرت في:

الرئيس السوري بشار الأسد مصافحا الشيخ عدنان الأفيوني. 20/05/2019
الرئيس السوري بشار الأسد مصافحا الشيخ عدنان الأفيوني. 20/05/2019 © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
2 دقائق

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" ووزارة الأوقاف عن مقتل مفتي دمشق وريفها الشيخ عدنان الأفيوني الخميس إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته غرب دمشق. ويعد الأفيوني، من المقربين من الرئيس السوري بشار الأسد، وقد لعب دورا محوريا في تنفيذ اتفاقات التسوية التي أبرمتها الحكومة مع الفصائل المعارضة والمقاتلة في ريف العاصمة.

إعلان

قتل مفتي دمشق وريفها الشيخ عدنان الأفيوني، الذي يعتبر من كبار العلماء في سوريا، الخميس إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته غرب دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" ووزارة الأوقاف.

ويعد الأفيوني، وهو المشرف العام على مركز "الشام الدولي الإسلامي لمواجهة التطرف"، من المقربين من الرئيس السوري بشار الأسد. ولعب، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، دورا محوريا في تنفيذ اتفاقات التسوية التي أبرمتها الحكومة مع الفصائل المعارضة والمقاتلة في ريف العاصمة.

 

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.