سوريا: مقتل مفتي دمشق وريفها الشيخ عدنان الأفيوني بتفجير عبوة ناسفة في سيارته

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أعلنت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" ووزارة الأوقاف عن مقتل مفتي دمشق وريفها الشيخ عدنان الأفيوني الخميس إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته غرب دمشق. ويعد الأفيوني، من المقربين من الرئيس السوري بشار الأسد، وقد لعب دورا محوريا في تنفيذ اتفاقات التسوية التي أبرمتها الحكومة مع الفصائل المعارضة والمقاتلة في ريف العاصمة.

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قتل مفتي دمشق وريفها الشيخ عدنان الأفيوني، الذي يعتبر من كبار العلماء في سوريا، الخميس إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته غرب دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" ووزارة الأوقاف.

ويعد الأفيوني، وهو المشرف العام على مركز "الشام الدولي الإسلامي لمواجهة التطرف"، من المقربين من الرئيس السوري بشار الأسد. ولعب، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، دورا محوريا في تنفيذ اتفاقات التسوية التي أبرمتها الحكومة مع الفصائل المعارضة والمقاتلة في ريف العاصمة.

فرانس24/ أ ف ب

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