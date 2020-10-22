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لبنان: الرئيس ميشال عون يكلف سعد الحريري تشكيل حكومة جديدة

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سعد الحريري
سعد الحريري © رويترز/ أرشيف
نص : فرانس24 تابِع
2 دقائق

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس سعد الحريري تشكيل حكومة جديدة إثر حصوله على غالبية الأصوات النيابية. وكان الحريري قد استقال من رئاسة الحكومة بعد اندلاع مظاهرات ضد فساد الطبقة السياسية الحاكمة في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

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كلف الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس زعيم تيار المستقبل سعد الحريري تشكيل حكومة جديدة بعد حصوله على غالبية أصوات النواب في الاستشارات النيابية التي أجراها، وفق ما أعلنت الرئاسة.

وتنتظر الحريري الذي استقالت حكومته قبل نحو عام على وقع احتجاجات شعبية، مهمة صعبة جراء الانقسامات السياسية ونقمة الشارع على الطبقة السياسية. وفي حال نجح في مهمته ستكون المرة الرابعة التي يرأس فيها الحكومة اللبنانية منذ 2009.

 

فرانس24/ أ ف ب

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