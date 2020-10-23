تعليق خدمات التأشيرات للبعثات الأمريكية في تركيا إثر تقارير عن هجمات "إرهابية" محتملة

أشارت السفارة الأمريكية في تركيا إلى أنها تلقت تقارير موثوقة بشأن هجمات "إرهابية" محتملة وعمليات خطف تستهدف الأمريكيين في إسطنبول، وقررت على إثر ذلك تعليق كافة خدماتها للمواطنين الأمريكيين وخدمة منح التأشيرات في بعثاتها بشكل مؤقت.

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أعلنت السفارة الأمريكية في أنقرة الجمعة أنها ستعلق مؤقتا كافة خدماتها للمواطنين الأمريكيين وخدمة منح التأشيرات في بعثاتها في تركيا بعد تقارير موثوقة بشأن هجمات "إرهابية" محتملة وعمليات خطف تستهدف الأمريكيين في إسطنبول.

وبحسب السفارة الأمريكية، سيتم تعليق الخدمات القنصلية في سفارتها وفي قنصلياتها في إسطنبول وأضنة (جنوب) وإزمير الساحلية المطلة على بحر إيجه.

وأكدت السفارة في بيان أن "البعثة الأمريكية في تركيا تلقت تقارير موثوقة عن هجمات إرهابية أو عمليات خطف محتملة تستهدف مواطنين أمريكيين وجنسيات أخرى في إسطنبول، بما في ذلك ضد القنصلية الأمريكية، وكذلك في أماكن أخرى من تركيا".

كما نصحت الرعايا الأمريكيين "بتوخي الحذر الشديد في أماكن يمكن أن يتجمع فيها أمريكيون أو أجانب، من بينها مبان كبيرة تضم مكاتب أو مراكز تسوق".

في 2013، فجر انتحاري نفسه في السفارة في أنقرة، ما أدى إلى مقتل حارس أمن تركي. وأعلنت جماعة يسارية متطرفة مسؤوليتها عن الهجوم.

في 2016، أمرت الحكومة الأمريكية جميع الأقارب المدنيين لموظفي قنصلية إسطنبول، بمغادرة تركيا بسبب تزايد التهديدات من مجموعات إرهابية.

وشهدت تركيا في 2015 و2016 عددا من الهجمات التي نفذتها مجموعات مختلفة من بينها تنظيم "الدولة الإسلامية".

فرانس24/أ ف ب

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