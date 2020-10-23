مقتل 14 جهاديا بينهم قياديون في تنظيم القاعدة بغارة للجيش الأمريكي في شمال غرب سوريا

أ ف ب

جنود أمريكيون بالقرب من حقل عمر النفطي في محافظة دير الزور السورية، 23 مارس/ آذار 2019

قتل 14 جهاديا بينهم ستة قياديين في غارة جوية للجيش الأمريكي، وفق تعداد لعدد القتلى أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما أوضحت القيادة الأمريكية المركزية أن الغارة، "استهدفت مجموعة من كبار مسؤولي تنظيم القاعدة في سوريا، كانوا مجتمعين بالقرب من إدلب" شمال غرب سوريا.

إعلان اقرأ المزيد

شن الجيش الأمريكي الخميس غارة جوية ضد قياديين في تنظيم القاعدة في شمال غرب سوريا، في ضربة أسفرت بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 14 جهاديا، بينهم 6 قياديين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان إن "القوات الأمريكية شنت ضربة استهدفت مجموعة من كبار مسؤولي تنظيم القاعدة في سوريا، كانوا مجتمعين بالقرب من إدلب".

وأضافت أن "القضاء على هؤلاء القياديين في تنظيم القاعدة في سوريا سيقلل من قدرة التنظيم الإرهابي على تخطيط وتنفيذ هجمات تهدد المواطنين الأمريكيين وشركاءنا والمدنيين الأبرياء".

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، ومقره في بريطانيا، إن القصف نفذته طائرة مسيرة، واستهدف مأدبة عشاء في قرية جكارة بريف سلقين قرب الحدود السورية-التركية، وأسفر عن مقتل 14 جهاديا بينهم ستة قياديين.

وأضاف أن "بين القتلى خمسة جهاديين من جنسية غير سورية"، لم يحددها في الحال، مشيرا إلى أن ثلاثة من القتلى ينتمون لهيئة تحرير الشام، "من بينهم قياديان من الصف الأول".

واستهدفت الغارة بحسب المرصد "اجتماعا ضمّ قادة من هيئة تحرير الشام مع جهاديين آخرين في إحدى المزارع في قرية جكارة".

من جهتها قالت "شبكة إباء" الناطقة باسم هيئة تحرير الشام أن "غارة جوية لطيران مسير استهدفت خيمة تابعة لأحد الوجهاء في بلدة جكارة بريف إدلب الغربي" ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى لم تحدد عددهم.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك