بين الترحيب والإدانة... ردود الفعل العربية والدولية تتوالى إثر اتفاق التطبيع السوداني الإسرائيلي

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أكدت الخرطوم الجمعة 24 أكتوبر 2020 تطبيع علاقاتها مع إسرائيل و"إنهاء حالة العداء بينهما"

توالت ردود الفعل العربية منها والغربية عقب إعلان تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل الجمعة، حيث رحبت كل من الإمارات والبحرين ومصر بهذا الاتفاق معتبرة إياه "تاريخيا" فيما نددت إيران بما اعتبرته مساومة من أجل حذف الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وشهدت العلاقات السودانية الأمريكية توترا كبيرا خلال العقود الثلاثة الأخيرة لتتحسن بعد إسقاط حكم الرئيس عمر البشير.

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لا تزال ردود الفعل الدولية والعربية تتوالى غداة إعلان واشنطن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان، حيث رحبت دول عدة في العالم وسط غضب فلسطيني ورفض إيراني.

وأكدت الخرطوم الجمعة تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية في اتفاق وصفته بـ"التاريخي" ورأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنه يمثل "تحولا استثنائيا".

في ما يأتي أبرز ردود الفعل حتى الآن:

الولايات المتحدة

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة باتفاق تطبيع العلاقات، مؤكدا أن البلدين أرسيا "السلام" بينهما.

وصرح ترامب لمراسلين في البيت الأبيض أن "العديد والعديد" من الاتفاقات الأخرى قادمة، مضيفا "توجد خمس دول عربية على الأقل تريد الانضمام"، متوقعا أن تطبع السعودية علاقاتها مع الدولة العبرية.

الفلسطينيون

من الجانب الفلسطيني، أكدت الرئاسة الفلسطينية "إدانتها ورفضها لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تغتصب أرض فلسطين".

واعتبرت إعلان تطبيع العلاقات بين البلدين "مخالفا لقرارات القمم العربية، وكذلك لمبادرة السلام العربية المقرة من قبل القمم العربية والإسلامية، ومن قبل مجلس الأمن الدولي وفق القرار 1515".

واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان "خطيئة سياسية".

وقالت الحركة في بيان "نعبر عن إدانتنا وغضبنا واشمئزازنا من هذا التطبيع المشين والمهين".

ووصفت حركة الجهاد الإسلامي التطبيع بين السودان وإسرائيل بأنه "كتاب أسود يسجله السودان في تاريخه، وخيانة للأمة العربية".

مصر

كتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك "أرحب بالجهود المشتركة للولايات المتحدة الأمريكية والسودان وإسرائيل حول تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل وأثمن كافة الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين".

إيران

أفادت وزارة الخارجية الإيرانية على تويتر أن "إعلان البيت الأبيض بشأن السودان ذو بعد رمزي تام. ادفعوا دية كافية وأغمضوا أعينكم عن الجرائم ضد الفلسطينيين وحينها ستشطبون من القائمة السوداء المزعومة ‘للإرهاب’. من الواضح أن القائمة مزيفة مثل حرب الولايات المتحدة على الإرهاب. هذا مخجل!"

الإمارات

رحبت وزارة خارجية الإمارات بالتوصل إلى "هذا الاتفاق التاريخي.. معربة عن أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون الإقليمي والدولي".

وأضافت في بيان "إن قرار السودان في مباشرة العلاقات مع دولة إسرائيل يعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة"، مؤكدة أن "هذا الإنجاز من شأنه توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والدبلوماسي".

البحرين

رحبت البحرين بالاتفاق الذي وصفته بأنه "خطوة تاريخية إضافية على طريق تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط".

وقالت إن "من شأنه أن يعزز جهود السودان الشقيق لتحقيق تطلعات شعبه للأمن والنماء والازدهار".

ألمانيا

رحبت وزارة الخارجية الألمانية بالإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين في ما اعتبرته "خطوة أخرى مهمة نحو مزيد من الاستقرار والعلاقات السلمية بين إسرائيل والدول العربية المجاورة".

وشكرت الولايات المتحدة على دورها "الحاسم" كوسيط في هذه الاتفاقية.

فرانس24/أ ف ب

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