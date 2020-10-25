نتانياهو يمتدح اتفاقات التطبيع مع الدول العربية معتبرا أنها تغير خارطة الشرق الأوسط بأسره

© أ ف ب/الكنيست الإسرائيلي

صورة موزعة من البرلمان الإسرائيلي يظهر فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال جلسة قسم يمين حكومته في 17 أيار/مايو 2020.

امتدح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت في خطاب سلسلة اتفاقات تطبيع العلاقات الدبلوماسية التي أجرتها بلاده مع ثلاث دول عربية مؤخرا هي السودان والإمارات والبحرين. ومستعينا بخرائط قال نتانياهو إن إسرائيل كسرت عزلتها وباتت قادرة على الوصول لأي مكان في العالم في وقت أقل وبكلفة أيسر. واعتبر أن بلاده تغير خارطة الشرق الأوسط وأكد أن دولا عديدة ستلتحق بهذا الاتفاق في وقت قريب.

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت في تصريح متلفز بالعبرية أن اتفاقات التطبيع مع الإمارات والبحرين والسودان تضع حدا للعزلة الجغرافية التي كانت تعاني منها بلاده، وتقصّر مدة الرحلات الجوية وتخفّض كلفتها. واعتبر نتانياهو أن تل أبيب "تغيّر خارطة الشرق الأوسط"، مستعينا برسوم بيانية تظهر مسار الرحلات الجوية.

وقال نتانياهو إن الرحلات الجوية عبر أجواء السعودية والبحرين والإمارات ستوفّر على الركاب المتّجهين إلى الهند ووجهات آسيوية أخرى "ساعات وبالطبع الكثير من المال".

وصار السودان ثالث دولة عربية تعلن منذ آب/أغسطس تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بعد الإمارات والبحرين. وكان نتانياهو قد التقى مطلع العام الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في أوغندا.

وأكد نتانياهو أن بلدانا أخرى ستطبّع العلاقات مع إسرائيل.

ولا تقيم السعودية علاقات رسمية مع الدولة العبرية لكنّها باتت تسمح للرحلات الآتية منها بعبور أجواء المملكة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن التقارب مع السودان سيكون مفيدا للإسرائيليين الراغبين بعبور الأطلسي.

وتابع "يمكننا الطيران غربا فوق السودان وفق اتفاقات أبرمناها قبل الإعلان عن التطبيع، (و) فوق التشاد التي أقمنا معها علاقات إلى البرازيل وأميركا اللاتينية".

وأضاف نتانياهو "كانت إسرائيل معزولة تماما... إسرائيل اليوم على تواصل مع العالم باسره"

فرانس24/أ ف ب

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