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ريبورتاج: تباين الآراء في الأردن حيال دعوات مقاطعة بضائع فرنسا الشريك الاقتصادي الهام للمملكة

صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24

نص : ماجدة المعايطة | فيديو : ماجدة المعايطة 4 دقائق

أطلق نشطاء في الأردن عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة للمطالبة بمقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية، بعد تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون والتي اعتبرها النشطاء "مسيئة للإسلام". وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض للمقاطعة، فيما نشرت مقاطع فيديو تظهر سحب البضائع الفرنسية من رفوف بعض المحلات، بينما رأى آخرون أن لا جدوى من المقاطعة، إذ إن اقتصاد الأردن يعتمد على هذه المنتجات بشكل كبير. وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وفرنسا في 2019 أكثر من 400 مليون دولار، أما الاستثمارات الفرنسية فهي الأكبر حجما بين الاستثمارات الأجنبية وبلغت نحو 7 مليارات دولار.