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مصر: انتهاء التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

انتهى مساء الأحد الاقتراع في الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، والذي يتوقع أن يسيطر عليه مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأغلقت مكاتب التصويت أبوابها عند حدود الساعة التاسعة في 14 محافظة. وفي هذا السياق، قال مراسل فرانس24 "نسبة المشاركة هي العامل الأهم في الانتخابات، وقد كانت إجمالا متوسطة حيث كان هناك إقبال في بعض المحافظات ولعب الجانب العائلي والعشائري دورا مهما خصوصا في الصعيد". وأضاف تامر عز الدين "حزب مستقبل الوطن هو البارز مؤخرا وهو يوصف بأنه حزب السلطة.. الانتخابات تجري وفق النظام المختلط، والفردي، ونظام القوائم المغلقة والتي أثارت اعتراض بعض القوى السياسية".