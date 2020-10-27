مقتل "وزير" الشباب والرياضة في "حكومة" الحوثيين برصاص مسلحين في العاصمة اليمنية صنعاء

اغتيل "وزير" الشباب والرياضة في "حكومة" الحوثيين حسن زيد برصاص مسلحين في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران منذ بداية النزاع على السلطة مع الحكومة المعترف بها دوليا في 2014. وبحسب الإعلام التابع للحوثيين نقلا عن "وزارة الداخلية"، فإن "عناصر إجرامية" على صلة بالتحالف الذي تقوده السعودية اغتالت حسن زيد.

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قتل مسلحون وزيرا في حكومة الحوثيين اليوم الثلاثاء في العاصمة اليمنية صنعاء في اغتيال نادر من نوعه لمسؤول مدني بالحركة المسلحة التي تسيطر على المدينة.

وقد توفي حسن زيد وزير الشباب والرياضة بإدارة الحوثيين في مستشفى متأثرا بجراحه بعد أن فتح مسلحون النار على سيارته في منطقة تضم سفارات بصنعاء وفقا لما ذكره مصدران مقربان من أسرته لرويترز.

وأفاد تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين الخبر نقلا عن وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن "عناصر إجرامية" على صلة بالتحالف الذي تقوده السعودية اغتالت زيد. وأضاف أن ابنته كانت معه بالسيارة وأنها أصيبت بجروح خطيرة.

من جهته، لم يرد التحالف على طلب من وكالة رويترز للتعليق على هذا الحادث.

يذكر أن الوزير كان مدرجا على قائمة بالمطلوبين من مسؤولي جماعة الحوثي أصدرها التحالف المدعوم من الغرب في 2017.

ويقاتل التحالف الحوثيين منذ أكثر من خمس سنوات بعد أن أخرجت الحركة حكومة اليمن المعترف بها دوليا من صنعاء.

وفي العام الماضي، قُتل مسؤول بارز من الحوثيين وهو شقيق زعيم الحركة في صنعاء. وألقت الحركة اللوم على من اعتبرتهم خونة على صلة بالتحالف في حين قال التحالف إنه قُتل في اقتتال داخلي.

وفي 2018 قتلت غارات جوية للتحالف على الحديدة الواقعة على الساحل الغربي لليمن رئيس الكيان السياسي المدعوم من الحوثيين الذي يدير أغلب مناطق شمال البلاد.

وتحاول الأمم المتحدة إنعاش محادثات السلام لإنهاء الحرب التي أسقطت أكثر من مئة ألف قتيل ووضعت اليمن على شفا مجاعة.

فرانس24/ رويترز

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