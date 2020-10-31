السعودية: مواطن يندفع بسيارته باتجاه المسجد الحرام بمكة ويصدم أحد بواباته

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حجاج يؤدون المناسك في مكة المكرمة في 29 يوليو/تموز 2020.

أعلنت السلطات السعودية السبت أن مواطنا لم تكشف هويته اندفع بسيارته باتجاه المسجد الحرام بمكة وصدم أحد بواباته، مؤكدة أن الرجل بدا "بحالة غير طبيعية". ومثل الرجل أمام النيابة للرد على اتهامات محتملة لم يتم الكشف عن تفاصيلها.

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اندفع سعودي بسيارته باتجاه المسجد الحرام في مكة وصدم أحد مداخله، وفق ما أعلنته السلطات بالمملكة السبت.

وهرع الحراس نحو السائق الذي تجاوز بسيارته حاجزين قبل أن تصطدم بأحد المداخل الجنوبية للمسجد الجمعة، حسب مسؤولين في المدينة المقدسة الواقعة غرب البلاد، ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تحدد السلطات هوية الرجل لكنها قالت إنه يبدو أنه "بحالة غير طبيعية".

وأضافت السلطات أنه مثل أمام النيابة العامة للرد على اتهامات محتملة من دون ذكر أي تفاصيل إضافية، خصوصا حول أسباب هذا الحادث.

وكانت السعودية قد سمحت مطلع أكتوبر/تشرين الأول للمصلين بالصلاة في المسجد الحرام بعد توقف دام سبعة أشهر بسبب وباء كوفيد-19.

كذلك سمحت لـ15 ألف مسلم بأداء العمرة الذي كان قد علق في مارس/آذار بسبب الوباء.

ونظمت المملكة الحج السنوي في مكة في نهاية يوليو/تموز لكن بأعداد محدودة جدا إذ لم يسمح سوى لعشرة آلاف مسلم مقيم في البلاد بالمشاركة فيها، في مقابل 2,5 مليون شخص أدوا هذه الفريضة في 2019.

فرانس24/ أ ف ب

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