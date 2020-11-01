إسرائيل تباشر التجارب السريرية البشرية على لقاح مضاد لفيروس كورونا

أنار أوتولينغي، 34 عاما، أحد المتطوعين المشاركين في التجارب البشرية الإسرائيلية على لقاح فيروس كورونا. مركز هداسا الطبي في القدس، 1 نوفمبر 2020.

باشرت إسرائيل الأحد التجارب السريرية البشرية على لقاح مضاد لفيروس كورونا، بالتزامن مع تخفيف الحكومة قيود الحجر الصحي الشامل الثاني لمكافحة تفشي الجائحة. وعبر نتانياهو خلال زيارته مركزا طبيا قرب تل أبيب، عن تفائله من قرب الدولة العبرية من تطوير لقاحها الخاص، الذي يعد واحدا من نحو 40 لقاحا يتم اختبارها في جميع أنحاء العالم.

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بدأت إسرائيل الأحد التجارب السريرية على لقاح جديد مضاد لفيروس كورونا، بالتزامن مع تخفيف الحكومة قيود الإغلاق الشامل الثاني لمكافحة انتشار الفيروس.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للصحافيين من مركز شيبا الطبي قرب تل أبيب، "يمكننا أن نرى الضوء في نهاية النفق". وكان نتانياهو قد كلف في وقت سابق المعهد الإسرائيلي للبحوث البيولوجية بتطوير لقاح ضد الفيروس.

رئيس الوزراء نتنياهو التقى المواطن الأول الذي تلقى اللقاح الإسرائيلي الصنع لفيروس #كورونا وقال إنه يعمل على إقامة مصنع لانتاج اللقاحات في البلاد وعلى استيراد لقاحات من أمريكا وروسيا والهند وألمانيا من أجل توفير اللقاحات لجميع المواطنين الإسرائيليين. نرى النور في آخر نفق الكورونا! pic.twitter.com/jOabTbOfSl — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 1, 2020

والأحد، حصل متطوعان في كل من مستشفى شيبا ومستشفى هداسا في القدس على اللقاح. وفي بيان لمستشفى هداسا، شجع المتطوع أنير أوتولينغي (34 عاما) أكبر عدد من الأشخاص على التطوع.

وستختبر إسرائيل اللقاح في البداية على 80 شخصا، ومن ثم على 980 شخصا في المرحلة الثانية، ليرتفع العدد في المرحلة النهائية إلى 25 ألف شخص. ومن المقرر الوصول إلى المرحلة النهائية من الاختبارات في أبريل/نيسان أو مايو/أيار المقبلين.

لقاحات وصلت مراحل متقدمة

ويعتبر اللقاح الإسرائيلي واحدا من نحو 40 لقاحا يتم اختبارها في جميع أنحاء العالم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. ووصلت عشرة لقاحات إلى مراحل متقدمة، إذ يتم قياس فعالية اللقاح على نطاق واسع من خلال عشرات آلاف المتطوعين.

وتزامنت تجربة إسرائيل للقاح مع تخفيف قيود الإغلاق الشامل الثاني منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19، إذ سمح لطلاب المدارس الابتدائية بالعودة إلى مقاعد الدراسة.

وخلال الإغلاق، انخفضت أعداد الإصابات في إسرائيل إلى أقل من ألف إصابة يوميا. وأحصت الدولة العبرية أكثر من 314 ألف إصابة بالفيروس بينها 2541 وفاة.

فرانس24/ أ ف ب

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