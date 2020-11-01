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هجمات بالسلاح الأبيض تسفرعن قتيلين وخمسة جرحى في مدينة كيبيك الكندية

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شريط الشرطة في موقع الاعتداء في كيبك
شريط الشرطة في موقع الاعتداء في كيبك © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
2 دقائق

أسفرت هجمات بالسلاح الأبيض في مدينة كيبيك الكندية ليل السبت الأحد عن مقتل شخصين على الأقل وجرح آخرين، وفق تصريحات الشرطة. وقد نفذ الاعتداء شاب مسلح بالسيف أوقفته الشرطة لاحقا. 

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قتل شخصان على الأقل فيما جرح خمسة آخرون في هجمات نفذها ليل السبت الأحد في مدينة كيبيك الكندية شاب مسلح بالسيف تم توقيفه، وفق ما أعلنت الشرطة.

   وقال المتحدث باسم الشرطة إيتيان دويون في مؤتمر صحافي إن الهجمات وقعت في ساعة متأخرة من مساء السبت في مدينة كيبيك القديمة وتم توقيف المشتبه به، موضحة أنه "رجل في منتصف العشرينات من عمره" مسلح بسيف ويرتدي أزياء من "العصور الوسطى". ولم يحدد الناطق أسباب هذه الهجمات التي وقعت في عيد الهالوين.

فرانس24/ أ ف ب

 

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