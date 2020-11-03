تركيا: انتشال طفلة على قيد الحياة وارتفاع حصيلة زلزال إزمير إلى 100 قتيل

أوزان كوزيه ا ف ب

فرق الإنقاذ تبحث عن ضحايا أو ناجين تحت أنقاض مبنى منهار في إزمير في غرب تركيا في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

بلغت حصيلة الزلزال الذي ضرب غرب تركيا الجمعة الماضي مئة قتيل وأكثر من 994 جريح منهم 147 لا يزالون في المستشفى. وأفاد رئيس بلدية مدينة إزمير الثلاثاء بأنه تم انتشال فتاة على قيد الحياة في الرابعة من العمر كانت تحت الأنقاض بعد حوالي أربعة أيام على وقوع الزلزال.

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أعلنت الهيئة الحكومية التركية لإدارة الكوارث أن حصيلة الزلزال القوي الذي ضرب غرب تركيا الجمعة بلغت مئة قتيل الثلاثاء فيما انتشل رجال الإنقاذ طفلة على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد أربعة أيام على وقوعه.

وأضافت الهيئة أن الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر تسبب أيضا بإصابة 994 شخصا بجروح بينهم 147 لا يزالون في المستشفى.

وقالت إن رجال الانقاذ يواصلون جهود البحث عن ضحايا أو ناجين وخصوصا بين أنقاض المبنى المؤلف من خمسة طوابق الذي انهار في محافظة إزمير.

وتم انتشال فتاة في الرابعة من العمر كانت تحت الأنقاض الثلاثاء في غرب تركيا بعد حوالي أربعة أيام على وقوع الزلزال كما أفاد رئيس بلدية مدينة إزمير ومراسلو وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال رئيس البلدية تونج سويار على تويتر "شهدنا معجزة بعد 91 ساعة على وقوع الزلزال. انتشل رجال الإنقاذ عايدة البالغة من العمر أربع سنوات وهي على قيد الحياة".

وشاهد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية رجال الإنقاذ يسحبون الفتاة وسط تصفيق الحاضرين في منطقة بايرقلي الأكثر تضررا من الزلزال.

وكان رجال الإنقاذ انتشلوا الاثنين طفلتين على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى منهار في محافظة إزمير.

وكان الزلزال قويا إلى درجة أن سكان إسطنبول وأثينا شعروا به. وتسبّب بتسونامي محدود في جزيرة ساموس ببحر إيجه وبمدّ بحري أغرق شوارع في إحدى بلدات ساحل تركيا الغربي.

وفي ساموس حيث لقي شخصان مصرعهما، أعلنت السلطات اليونانية أن الوضع "صعب جداً" وسُجلت أضرار مادية جسيمة.

وهذه ثاني مرة هذا العام يضرب زلزال تركيا التي تقع على خط صدع زلزالي.

في كانون الثاني/يناير، أودى زلزال بقوة 6,7 درجات بحياة حوالي 40 شخصًا في محافظتي الأزيغ وملطية (شرق).

ودفع تضاعف هذه الهزات المميتة في السنوات الأخيرة، السلطات إلى اتخاذ معايير صارمة لدى البناء لمقاومة الزلازل.

فرانس 24 / أ ف ب

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