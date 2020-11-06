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الولايات المتحدة تفرض عقوبات مالية على الوزير اللبناني السابق جبران باسيل لاتهامه بـ"الفساد"

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وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في بيروت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في بيروت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2018. أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات مالية على الوزير اللبناني السابق جبران باسيل، لاتهامه بـ"الفساد". وأعلنت في بيان تجميد كل أصوله في بلادها. وطلبت من المصارف اللبنانية، التي تجري تعاملات بالدولار، القيام بنفس الشيء في لبنان.

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة عقوبات مالية على السياسي اللبناني النافذ جبران باسيل، لاتهامه بـ"الفساد" واختلاس أموال.

وأعلنت الخزانة الأمريكية في بيان تجميد كل الأصول في الولايات المتحدة العائدة لباسيل، صهر الرئيس اللبناني ميشال عون ووزير الخارجية والطاقة السابق، وطلبت من المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأمريكي تجميد كلّ أصوله في لبنان.

 

فرانس24/ أ ف ب

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