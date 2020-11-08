ردود الفعل العربية على انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

رجل يحمل هاتفه وينظر إلى عناوين أخباره التي تتحدث عن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في متجر في المنامة، البحرين، 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

هنأ قادة وزعماء البلدان العربية المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه على منافسه الجمهوري دونالد ترامب. ومن أبرز ردود الفعل العربية، تهنئة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والذي أعرب "عن تطلعه للعمل مع الرئيس المنتخب بايدن وإدارته من أجل تعزيز العلاقات الفلسطينية الأمريكية وتحقيق الحرية والاستقلال والعدالة والكرامة لشعبنا".. كما تقدمت دول مجلس التعاون الخليجي بالتهنئة لبايدن في حين أن السعودية لم تقم بذلك بعد. وهنأت كل من مصر ولبنان والأردن بايدن بالفوز.

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هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد، المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه، معربا عن أمله في "تعزيز العلاقات الفلسطينية الأمريكية" التي شهدت جمودا في السنوات الأخيرة. وأعرب عباس في بيان "عن تطلعه للعمل مع الرئيس المنتخب بايدن وإدارته من أجل تعزيز العلاقات الفلسطينية الأمريكية وتحقيق الحرية والاستقلال والعدالة والكرامة لشعبنا (...) ومن أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم".

حركة حماس

ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بايدن "إلى تصحيح تاريخي لمسار السياسات الأمريكية الظالمة لشعبنا"، مطالبا الرئيس المنتخب "بالتراجع عما يسمى صفقة القرن وإلغاء قرار اعتبار القدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الأمريكية، وإنهاء كل القرارات المتعلقة بمحاولات تصفية قضية اللاجئين، وبخاصة تقليص الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في محاولة إنهائها".

دول الخليج العربي

من جانبها، تقدمت دول مجلس التعاون بالتهنئة لبايدن فور إعلان فوزه.

وكتب ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة "خالص التهاني إلى جو بايدن"، مؤكدا أن "الإمارات وأمريكا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف إستراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة".

كما كتب رئيس الحكومة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة "علاقاتنا منذ خمسة عقود راسخة واستراتيجية مع الولايات المتحدة (...) وتمنياتنا لهذه العلاقة المزيد من التقدم والرسوخ مع الرئيس المنتخب الجديد".

وفي قطر، قال أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إنه يتطلع إلى "توثيق علاقات التعاون" مع واشنطن، بينما أرسل حكام الكويت وعُمان والبحرين برقيات تهنئة للرئيس المنتخب. ولم تتقدّم السعودية بعد بالتهنئة.

مصر

وهنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بايدن على انتخابه، مؤكدا تطلعه "للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين".

لبنان

هنّأ الرئيس اللبناني ميشال عون بايدن على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، معربا عن "أمله في أن يعود في عهده التوازن في العلاقات اللبنانية-الأمريكية لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والأمريكي الصديقين".

الأردن

وفي الأردن، هنأ الملك عبد الله الثاني في تغريدة على تويتر الرئيس المنتخب ونائبته. وكتب في تغريدة "نتطلّع قدما للعمل معكما على تطوير الشراكة التاريخية والوطيدة بين الأردن والولايات المتحدة، لخدمة أهدافنا المشتركة نحو السلام والاستقرار والازدهار".

فرانس24/ أ ف ب

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