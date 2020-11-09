الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقبل استقالة صهره وزير المالية

وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين على استقالة صهره براءت البيرق وزير المالية، بعد أن أعلن البيرق استقالته الأحد "لأسباب صحية". وسجلت العملة التركية أعلى مكاسب لها بعد إعلان البيرق تنحيه، مع مكاسب بلغت 5% وهي الأعلى في سنتين. وقد جاءت استقالة البيرق غداة إقالة أردوغان حاكم المصرف المركزي بعدما خسرت الليرة التركية 30% من قيمتها إزاء الدولار منذ مطلع السنة.

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قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين استقالة صهره من منصب وزير المالية بعد عامين على توليه الحقيبة. وأشارت الرئاسة في بيان إلى أنه "بناء على مراجعة الرئيس، تمت الموافقة على طلب وزير الخزانة والمالية براءت البيرق إعفاءه من مهامه".

وكان براءت البيرق (42 عاما) قد أعلن الأحد استقالته من منصبه كوزير للمالية متحدثا عن أسباب صحية.

وسجلت العملة التركية الإثنين أعلى مكاسب لها بعد إعلان البيرق تنحيه. وقد جاءت استقالته غداة إقالة أردوغان حاكم المصرف المركزي بعدما خسرت الليرة التركية 30% من قيمتها إزاء الدولار منذ مطلع السنة.

وأنهت التعاملات الإثنين عند حوالي 8 ليرات مقابل الدولار، بعد أن افتتحت التعاملات عند حوالي 8,40 مقابل الدولار. وقالت وكالة بلومبرغ إن المكاسب البالغة 5 بالمئة، هي الأعلى في سنتين.

وقبل أردوغان رسميا استقالة البيرق، في بيان نشره المكتب الرئاسية بعد إغلاق الأسواق المالية التركية مساء الإثنين.

"أسباب صحية"

وكان البيرق قد كتب في بيان على حسابه الرسمي على إنستاغرام "بعد تولي حقائب وزارية على مدى خمس سنوات تقريبا، قررت التوقف عن ممارسة مهامي لأسباب صحية".

وجاء قراره غداة إطاحة أردوغان بمحافظ المصرف المركزي مراد أويصال، الذي واجه انتقادات حادة لعدم قدرته على منع الليرة من خسارة ما يقرب من ثلث قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

وحل ناجي إقبال محل أويصال الذي خدم في منصبه لمدة 16 شهرا فقط. وتكهنت وسائل إعلام تركية بأن البيرق عارض تعيين إقبال.

واعتبر محافظ المصرف المركزي الجديد أن الهدف الأساسي للبنك هو تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة عليه. وأشار في بيان إلى أن المصرف المركزي "سيستخدم بشكل حاسم جميع أدوات السياسة سعيا لتحقيق الاستقرار الموضوعي لأسعاره"، مضيفا أنه سيتم مراجعة الوضع الحالي قبل الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في 19 تشرين الثاني/نوفمبر.

خلال عامين من تولي البيرق منصب وزير المالية، عانت تركيا من أزمة عملة في عام 2018، قبل أن تصل إلى مستويات متدنية قياسية عدة مرات مقابل الدولار هذا العام.

في آب/أغسطس، أثار البيرق غضبًا شعبيا عارما حين قلّل من أهمية الانخفاض الحاد في سعر الليرة. وصرّح في مقابلة تلفزيونية مباشرة آنذاك "هل تتلقون رواتبكم بالدولار؟". وأضاف "هل لديكم أي أعمال بالدولار؟" في تصريحات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

والبيرق متزوج من الابنة الكبرى لأردوغان إسراء ولديهما أربعة أطفال. وهو مقرب من أردوغان وكثيرا ما رافقه في رحلات واجتماعات سياسية مع قادة العالم.

فرانس24/ أ ف ب

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