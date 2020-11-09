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مصر: بداية فرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب وفوز مؤيدي السيسي شبه مؤكد

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انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية
انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
2 دقائق

بدأ مساء الأحد فرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب بمصر في ختام المرحلة الثانية من التصويت، وسط توقعات بهيمنة مؤيدي عبد الفتاح السيسي على البرلمان الجديد، الذي يضم 596 نائبا بينهم 28 من تعيين رئيس الجمهورية.

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أغلقت مراكز الاقتراع في مصر مساء الأحد في ختام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ليبدأ فرز الأصوات، وسط توقعات بأن يسيطر عليها مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشملت عملية التصويت التي جرت على مدى يومين 13 محافظة من بينها القاهرة ومحافظات دلتا النيل وقناة السويس وشمال وجنوب سيناء.

ودُعي حوالى 63 مليون ناخب من أصل مئة مليون نسمة إلى التصويت لاختيار 568 عضوا (من أصل 596)، وفقا لنظام انتخابي معقد يقضي بانتخاب نصفهم بالقائمة المغلقة والنصف الآخر بالنظام الفردي.

ويُعين رئيس الجمهورية 28 نائبا.

وسيتولى الفائزون مناصبهم في البرلمان في كانون الثاني/يناير، في حين من المقرر إجراء جولات الإعادة في وقت لاحق في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر.

وانتخب البرلمان السابق في نهاية 2015 بعد عام على تولي السيسي الحكم، في عملية اقتراع استغرقت شهرا ونصف شهر، وفي غياب شبه كامل للمعارضة.

فرانس24 / أ ف ب

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