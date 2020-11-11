السعودية: اعتداء بعبوة ناسفة في مقبرة لغير المسلمين في جدة ووقوع عدة إصابات

أدى هجوم بعبوة ناسفة الأربعاء في مقبرة لغير المسلمين في جدة ثاني كبرى المدن السعودية إلى إصابة عدد من الأشخاص حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية. ووقع الاعتداء خلال مراسم إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى المصادفة لـ11 تشرين الثاني/نوفمبر 1918، حيث كان يشارك في الاحتفالات عدد من القناصل بينهم قنصل فرنسا.

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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء إصابة عدد من الأشخاص بجروح في هجوم بعبوة ناسفة وقع في مقبرة لغير المسلمين في جدة غرب السعودية خلال مراسم إحياء ذكرى اتفاق الهدنة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1918.

وقالت الخارجية في بيان لها "استهدفت المراسم التي كانت تجري في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى في مقبرة لغير المسلمين في جدة والتي كان يشارك فيها عدد من القناصل بينهم قنصل فرنسا، باعتداء بعبوة ناسفة هذا الصباح، ما أدى الى وقوع عدد من الجرحى". ونددت الخارجية بـ"حزم بالعمل الجبان غير المبرر".

فرانس24/أ ف ب

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