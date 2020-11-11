العاهل البحريني يعين ولي العهد سلمان بن حمد رئيسا للوزراء

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أعلنت وكالة الأنباء الرسمية البحرينية الأربعاء، أن عاهل البلاد كلف ولي العهد الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، رئاسة مجلس الوزراء إثر وفاة رئيس الحكومة السابق خليفة بن سلمان آل خليفة. ويعتبر رئيس الوزراء الجديد، 51 عاما، من جيل القادة الجدد في دول الخليج الذين تلقوا تعليمهم في الغرب. وكان ولي العهد حاول مد الجسور مع المعارضة، التي ظلت تطالب بملكية دستورية، إلا أنه فشل في ذلك.

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على إثر وفاة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة عن عمر ناهز 84 عاما الأربعاء، كلف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في نفس اليوم نجله ولي العهد برئاسة مجلس الوزراء.

وجاء في قرار ملكي، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن عاهل البلاد قرر "تكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة برئاسة مجلس الوزراء".

وينتمي رئيس الحكومة المكلف (51 عاما) إلى جيل جديد من قادة الخليج، الذين تلقوا تعليما في الغرب وحاولوا بناء جسور مع المعارضة.

وقد أجرى الأمير سلمان، الابن الأكبر للملك، مناقشات مع ممثلي المعارضة الشيعية المطالبة منذ 2011 بترسيخ الملكية الدستورية وانتخاب قادة رئيسيين في نظام الحكم من بينهم رئيس الحكومة. لكنه فشل في رأب الصدع ولم يصل الحوار إلى نتيجة.

ودشّنت البحرين وإسرائيل رسميّا في 19 تشرين الأول/اكتوبر علاقاتهما الدبلوماسيّة الكاملة، في خطوة منحت الدولة العبريّة موطئ قدم إضافيا في الخليج الثري على مرمى حجر من السعوديّة وإيران.

لكن أفراد العائلة الحاكمة، ومن بينهم رئيس الحكومة الراحل، بقوا بعيدين عن الأضواء في هذه المسألة، وتمت تكلفة وزير الخارجية بتولي التوقيع على الاتفاق واستقبال المسؤولين الإسرائيليين.

وكانت البحرين ثاني دولة خليجيّة تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد الإمارات في آب/أغسطس الماضي، ورابع دولة عربية بعد الأردن في العام 1994 ومصر سنة 1979.

فرانس24/ أ ف ب

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