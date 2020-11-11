حسن نصر الله يعرب عن سعادته بـ"السقوط المذل" لترامب

عبر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الأربعاء عن "سعادته" بما أسماه "السقوط المذل" للمرشح الجمهوري دونالد ترامب في السباق الرئاسي الأمريكي. ودعا نصر الله حلفاءه إلى اليقظة وتوخي الحذر خلال الشهرين المتبقيين له في البيت الأبيض، لأنه يعتبر أن "مع شخص مثله كل الأمور محتملة في ما تبقى من ولايته...".

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لم يخف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله "سعادته" بهزيمة المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وأعرب نصر الله الأربعاء عن سروره "بالسقوط المذل" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه حث الحلفاء الإقليميين على توخي الحذر من أي "حماقة" أمريكية أو إسرائيلية خلال الفترة المتبقية من ولايته.

ووصف نصر الله في خطاب تلفزيوني إدارة ترامب بأنها "من بين الاسوأ إن لم تكن الاسوأ" في الولايات المتحدة، لكنه قال إن الرئيس الأمريكي الجديد لن يغير سياسات واشنطن الموالية لإسرائيل في الشرق الأوسط.

وقال نصر الله "في ظل حكومة عدوانية على هذا المستوى العالي من العنجهية ومن إمكانية الذهاب إلى الحرب. أكيد إمكانية الذهاب إلى الحرب في إدارة ترامب كانت أعلى...ما عنده ضوابط وما عنده حدود".

وقال الأمين العام لحزب الله المدعوم من إيران إنه يشعر بالسعادة الشخصية بنتيجة الانتخابات الأمريكية، لأن ترامب أمر بقتل الجنرال الإيراني الكبير قاسم سليماني.

ودعا نصر الله حلفاءه إلى اليقظة وتوخي الحذر خلال الشهرين المتبقيين من ولاية ترامب قائلا: "مع شخص مثل ترامب كل الأمور محتملة في ما تبقى من ولايته. على محور المقاومة أن يكونوا على درجة عالية من الاستعداد لمواجهة أي خطر أو عدوان أو أذية، ورد الصاع صاعين إذا ذهبت الحماقة الأمريكية أو الإسرائيلية إلى شيء من هذا النوع".

وسعت الإدارة الأمريكية إلى فرض عقوبات على حزب الله وحلفائه اللبنانيين في إطار حملة للضغط على إيران، الأمر الذي أدى إلى تصعيد التوترات الإقليمية.

وقال نصر الله إن العقوبات الأمريكية التي فرضت على السياسي جبران باسيل، صهر الرئيس ميشال عون، لاتهامه بالفساد والصلات بحزب الله الذي تعتبره واشنطن جماعة إرهابية الأسبوع الماضي، كانت جزءا من مساعي واشنطن للضغط على الحلفاء السياسيين للحزب الذي يمتلك ترسانة كبيرة من السلاح.

فرانس24/ رويترز

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