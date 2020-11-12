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فيروس كورونا: عدد الإصابات يواصل ارتفاعه بعدة دول عربية وسط تشديد الإجراءات الصحية

جزائريات يضعن أقنعة واقية يمرن أمام مبنى مكتب البريد الكبير في وسط العاصمة الجزائر، في 12 آب/أغسطس 2020 رياض كرامدي اف ب/ارشيف

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : ليلى الطيبي 3 دقائق

يواصل فيروس كورونا انتشاره في أغلب الدول العربية التي تسجل نسب إصابة مرتفعة جراء الموجة الثانية من الجائحة، حيث سجل الأردن ارتفاعا قياسيا منذ شهر سبتمبر/ أيلول ما دفع الحكومة لفرض حظر التجول. كما أعلنت السلطات اللبنانية الثلاثاء الإغلاق التام في البلاد لمدة أسبوعين. وشهدت الجزائر ارتفاعا في عدد الإصابات ما قد يدفعها إلى الإغلاق العام مجددا، في حين جددت تونس فرض حظر التجول وإخضاع القادمين إليها إلى إجراءات مراقبة صحية مشددة، دون الحديث عن عودة الحجر الصحي.