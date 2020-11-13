فيروس كورونا: إسرائيل توقع عقدا لشراء ثمانية ملايين لقاح من شركة فايزر

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يتفقد مركزا لاختبار الإصابة بفيروس كورونا في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وقعت إسرائيل الجمعة عقدا مع شركة فايزر الأمريكية لشراء 8 ملايين لقاح لفيروس كورونا، وفق ما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الجمعة. وقال نتانياهو إن أربعة ملايين مواطن سيستفيدون من هذه اللقاحات لأنه يتطلب جرعتين لكل شخص.

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وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة اتفاقية مع شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر لشراء ملايين اللقاحات ضد فيروس كورونا، من المتوقع وصولها في وقت مبكر من عام 2021.

وقال نتانياهو في مؤتمر صحفي في تل أبيب "هذا يوم عظيم لإسرائيل في انتصارنا على كورونا، وقعنا اتفاقية شراء مع شركة فايزر للحصول على 8 ملايين لقاح لأربعة 4 ملايين مواطن من اللقاحات الذي طورته الشركة والذي يتطلب جرعتين لكل شخص".

وأضاف "نأمل أن يتم تزويدنا بالتطعيمات في بداية شهر يناير/كانون الثاني 2021... الكميات التي ستصلنا ستزداد في الأشهر اللاحقة"، مشيرا إلى أن "هذا يعتمد بالطبع على موافقة الجهاز الصحي في الولايات المتحدة وإسرائيل على حد سواء".

ولفت إلى وجود اتفاقات مع شركات أخرى لشراء ملايين أخرى من جرعات اللقاح.

أعلنت شركتا فايزر وبايونتك أن التجارب أظهرت أن لقاحهما أثبت فعاليته بنسبة 90 بالمئة.

واعتبر المدير العام للاتحاد الدولي لشركات الأدوية توماس كويني أن الحصول على "لقاح فعال بنسبة 90% وآمن هو اختراق تاريخي".

بعد ارتفاع حاد في انتشار فيروس كورونا في إسرائيل في سبتمبر/أيلول سجلت البلاد أحد أعلى معدلات الإصابة في العالم.

وفرضت السلطات إغلاقا وطنيا شاملا لاحتواء الفيروس مما سمح بخفض عدد الحالات اليومية الجديدة إلى أقل من ألف حالة.

ومنذ ذلك الحين تم تخفيف القيود تدريجيا.

سجلت إسرائيل رسميا 322,463 حالة بما في ذلك 2707 وفاة فيما يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين.

فرانس24/ أ ف ب

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