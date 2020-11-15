إسرائيل تشن ضربات على مواقع لحركة حماس في غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع

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غارات إسرائيليلة على خان يونس، في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأحد أنه قصف مواقع لحركة حماس الإسلامية في غزة ليلا ردا على إطلاق صاروخين من القطاع الفلسطيني باتجاه إسرائيل. وأفادت مصادر أمنية في غزة بحصول ضربات إسرائيلية عدة في مناطق منها خان يونس ورفح وبيت حانون.

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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مواقع لحركة حماس الإسلامية في غزة فجر الأحد ردا على إطلاق صاروخين من القطاع الفلسطيني باتجاه إسرائيل.

وكان قد أعلن في وقت سابق في بيان أن صاروخين أطلِقا ليل السبت الأحد من غزة على جنوب إسرائيل. بعيد ذلك، قامت طائرات مقاتلة ومروحيات ودبابات بـ"قصف" مواقع لحماس، حسب ما قال الجيش في رسالة عبر تطبيق واتساب.

وجاء في الرسالة أن "الجيش الإسرائيلي يقوم حاليا بتقييم الوضع ويبقى على استعداد لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد عمليات إرهابية تستهدف المدنيين أو تنتهك السيادة الإسرائيلية".

وأفادت مصادر أمنية في غزة بحصول ضربات إسرائيلية عدة ليلاً في مناطق منها خان يونس ورفح وبيت حانون، دون الحديث عن وجود ضحايا.

وتأتي عملية إطلاق الصواريخ التي لم تتبنها أي جهة حتى الآن، بعد أيام على ذكرى اغتيال أحد القادة العسكريين لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس.

وكان أبو العطا وزوجته قُتلا في 12 تشرين ثاني/نوفمبر 2019 بغارة شنها الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الداخلي (شين بيت) على منزلهما. وردا على ذلك، تم إطلاق قرابة 200 صاروخ باتجاه إسرائيل.

ونظمت حركة الجهاد الإسلامي الخميس استعراضا عسكريا وسط مدينة غزة إحياء لذكرى أبو العطا.

فرانس24/ أ ف ب

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