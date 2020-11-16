الإمارات: شركة الاتحاد للطيران ستبدأ تسيير رحلات مباشرة إلى إسرائيل في 2021

أعلنت شركة الاتحاد الإماراتية للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي، الاثنين أنها ستبدأ بتسيير رحلات يومية مباشرة إلى تل أبيب في مارس/آذار 2021، بعد توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل. ويأتي هذا الإعلان بعد أن قررت شركة "فلاي دبي" بدء تسيير رحلات مباشرة إلى تل أبيب في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في حين تبدأ شركات "العال" و"يسرائير" و"أركيا" الإسرائيلية بتسيير رحلات إلى دبي في ديسمبر/كانون الأول المقبل. وكانت الاتحاد و"العال" قد بدأت بتسيير رحلات عارضة بين البلدين في الشهور الماضية.

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ستبدأ شركة الاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي بتسيير رحلات يومية إلى تل أبيب في مارس/آذار المقبل، بعد أن أقامت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل علاقات رسمية هذا العام، وذلك وفقا لما أعلنته الشركة الاثنين.

وأضافت الشركة المملوكة لحكومة أبوظبي في بيان أن الرحلات ستبدأ في 28 مارس/آذار وستكون مواعيدها متزامنة مع رحلات تسيرها الاتحاد ذهابا وإيابا من أبوظبي إلى الصين وتايلاند والهند وأستراليا.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تواجه فيه صناعة الطيران أسوأ أزمة لها على الإطلاق بسبب جائحة فيروس كورونا التي أضرت بشدة بالطلب على السفر جوا.

وخفضت الاتحاد الوظائف ومضت قدما في خططها لتتقلص إلى شركة طيران متوسطة الحجم تركز على نقل الركاب من وإلى أبوظبي عاصمة الإمارات.

ولا تسمح أبوظبي لغير المقيمين بدخول الإمارة من مطارها، ولم تعلن موعدا لرفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

وتسمح دبي للزوار الأجانب بالدخول.

وستطلق "فلاي دبي" المملوكة لحكومة دبي رحلات مباشرة إلى تل أبيب هذا الشهر، في حين قالت مؤسسة مطارات دبي إن شركات "العال" و"يسرائير" و"أركيا" الإسرائيلية ستبدأ تسيير رحلات مباشرة بين تل أبيب ودبي في ديسمبر/ كانون الأول.

وبدأت الاتحاد للطيران و"فلاي دبي" و"العال" في الشهور الماضية تسيير رحلات للطيران العارض بين الإمارات وإسرائيل.

فرانس24/ رويترز

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