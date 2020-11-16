العراق: إعدام 21 شخصا أدينوا بتهم تتعلق بـ"الإرهاب والقتل"

© وزارة العدل العراقية/ أ ف ب

أعلنت وزراة الداخلية العراقية الإثنين إعدام 21 شخصا أدينوا بـ"الإرهاب والقتل"، ضمن سلسلة إعدامات جماعية في البلاد منذ هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" عام 2017. وأشارت الوزارة إلى أن من بين من نُفذ فيهم حكم الإعدام، أشخاص كان لهم دور في هجومين انتحاريين راح ضحيتهما العشرات في بلدة تلعفر الشمالية.

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نفذت السلطات العراقية الإثنين حكم الإعدام شنقا في 21 شخصا أدينوا بـ"الإرهاب والقتل" حسبما ورد في بيان لوزارة الداخلية، وذلك في أحدث سلسلة إعدامات جماعية في البلاد منذ هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" عام 2017.

وجاء في البيان أن من بين من نُفذ فيهم حكم الإعدام في سجن بمدينة الناصرية الجنوبية أشخاص كان لهم دور في هجومين انتحاريين راح ضحيتهما العشرات في بلدة تلعفر الشمالية.

ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل عن هويات من أُعدموا أو الجرائم التي أدينوا بها.

ويحاكم العراق المئات ممن يشتبه بأنهم جهاديون ونفذ عددا من الإعدامات الجماعية منذ هزيمة مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" في حملة عسكرية استمرت من عام 2014 إلى عام 2017 بدعم من الولايات المتحدة.

وتتهم جماعات حقوق الإنسان القوات العراقية وقوات إقليمية أخرى بارتكاب مخالفات في العملية القضائية وإجراء محاكمات يشوبها العوار مما أدى إلى إدانات ظالمة. ويقول العراق إن محاكماته عادلة.

كان تنظيم "الدولة الإسلامية" المتشدد قد سيطر على ثلث أراضي العراق عام 2014 وتكبد الهزيمة إلى حد كبير في العراق وسوريا المجاورة على مدى السنوات الثلاث التالية.

فرانس24/ رويترز

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