العراق: صواريخ تستهدف السفارة الأمريكية ببغداد في انتهاك لهدنة أعلنتها فصائل موالية لإيران

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استهدف عدد من الصواريخ مساء الثلاثاء سفارة الولايات المتحدة في بغداد بالتزامن مع إعلان واشنطن عن سحب جزئي لقواتها من العراق. ويعد هذا الهجوم الانتهاك الأول منذ شهر لهدنة أعلنتها الفصائل العراقية الموالية لإيران. وكانت تلك الفصائل قد أعلنت منتصف تشرين الأول/أكتوبر أنها لن تستهدف السفارة الأمريكية شرط أن تعلن واشنطن سحب جميع قواتها بحلول نهاية العام.

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أطلقت مساء الثلاثاء صواريخ باتجاه سفارة الولايات المتحدة في بغداد في انتهاك هو الأول منذ شهر لهدنة أعلنتها الفصائل العراقية الموالية لإيران، وفق ما أفاد مصدر أمني في المنطقة الخضراء وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال مراسلو الوكالة في وسط بغداد إنهم سمعوا دوي انفجارات قوية مع تشغيل منظومة الدفاع الأمريكية "سي رام" المضادة للصواريخ.

وتزامن هذا الهجوم مع إعلان واشنطن أنها ستسحب 500 من جنودها من العراق ليبقى فيه فقط 2500 جندي.

تجدر الإشارة إلى أن الفصائل الموالية لإيران لفتت منتصف تشرين الأول/أكتوبر إلى أنها لن تستهدف السفارة الأمريكية شرط أن تعلن واشنطن سحب كل قواتها بحلول نهاية العام.

وتحمل واشنطن كتائب حزب الله العراقي الأكثر تشددا مسؤولية نحو تسعين هجوما صاروخيا استهدفت منذ عام سفارتها وقواعد عراقية تضم جنودا أمريكيين وقوافل لوجستية لمتعاقدين عراقيين يعملون لحساب الجيش الأمريكي.

وتبنت فصائل بأسماء غير معروفة هجمات عدة مكرِّرة مطالبتها بانسحاب "الغزاة" الأمريكيين بعد قرار للبرلمان العراقي في هذا الصدد.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، وبعد 48 ساعة من اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ومساعده العراقي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد، صوت النواب العراقيون على وجوب مغادرة 5200 جندي أمريكي الأراضي العراقية.

وتدعو الحكومة العراقية الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي إلى إمهال الأمريكيين "ثلاثة أعوام" للانسحاب بعدما عادوا في 2014 للتصدي لتنظيم "الدولة الإسلامية".

فرانس24/ أ ف ب

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