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فتح معبر عرعر الحدودي بين السعودية والعراق المغلق منذ غزو صدام حسين الكويت في 1990

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صورة تعود إلى الأول من كانون الثاني/يناير 1996 يظهر فيها الرئيس العراقي السابق صدام حسين خلال زيارة إلى مدينة الموصل في شمال العراق
صورة تعود إلى الأول من كانون الثاني/يناير 1996 يظهر فيها الرئيس العراقي السابق صدام حسين خلال زيارة إلى مدينة الموصل في شمال العراق © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية الأربعاء في بيان فتح معبر عرعر الحدودي مع السعودية أمام التجارة، للمرة الأولى منذ عام 1990، بعد أن قطع البلدان العلاقات في أعقاب غزو صدام حسين للكويت.

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قررت هيئة المنافذ الحدودية العراقية الأربعاء فتح معبر عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية أمام التبادل التجاري بين البلدين للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي والسفير السعودي في العراق مع عدد من المسؤولين الحكوميين.

وقطعت السعودية علاقاتها مع نظام الرئيس العراقي صدام حسين إثر غزوه الكويت العام 1990، ولم تستأنفها إلا في 2017، بعد قرابة 15 عاما من سقوط الديكتاتور العراقي ووصول طبقة سياسية يسيطرعليها الشيعة الموالون لإيران.

وتسعى الرياض للعودة وبقوة إلى السوق العراقية الغارقة بالمنتجات الإيرانية والتركية بعدما كانت بلدا صناعيا وزراعيا.

فرانس24/ أ ف ب

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