إدانة فلسطينية لزيارة بومبيو إلى مستوطنة في الضفة الغربية ولتوصيف صادرات المستوطنات أنها إسرائيلية

أعربت الرئاسة الفلسطينية عن إدانتها الشديدة لزيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس إلى مستوطنة بساغوت في الضفة الغربية المحتلة، واعتبار صادرات المستوطنات إلى الولايات المتحدة على أنها "صناعة إسرائيلية". ولفتت الرئاسة إلى أن "هذه الخطوة الأمريكية لن تضفي الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية التي ستزول عاجلا أم آجلا". وكان بومبيو قد زار مصنعا للنبيذ في المستوطنة، ووصل لاحقا إلى هضبة الجولان ليصبح أول وزير خارجية أمريكي يزورها.

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أدانت الرئاسة الفلسطينية الخميس "بشدة" زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس إلى مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي مدينة البيرة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، والقرار الأمريكي باعتبار صادرات مستوطنات الضفة الغربية على أنها "صناعة إسرائيلية".

وأشار الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان إلى "أن هذا القرار هو تحد سافر لكافة قرارات الشرعية الدولية. مضيفا: "هذه الخطوة الأمريكية لن تضفي الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية التي ستزول عاجلا أم آجلا".

وحض أبو ردينة "المجتمع الدولي وتحديدا مجلس الأمن، على تحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارته وخصوصا القرار الأخير 2334 الذي جاء بموافقة الإدارة الأمريكية السابقة".

زيارة مستوطنة بساغوت

زار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس مستوطنة بساغوت في الضفة الغربية المحتلة مثيرا استياء الفلسطينيين، وانتقل إلى مرتفعات الجولان المحتلة، في جولة غير مسبوقة لوزير خاجرية أمريكي.

وزار بومبيو ظهر الخميس مصنعا للنبيذ في مستوطنة "بساغوت" الإسرائيلية بالقرب من مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة فأصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور مستوطنة إسرائيلية.

وتوقف في المستوطنة في طريقه إلى مرتفعات الجولان السورية المحتلة، بينما أعلن في بيان أن الولايات المتحدة ستصنّف الصادرات من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة على أنها "صناعة إسرائيلية".

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نبيذ على اسم "بومبيو"

وزار بومبيو الخميس مستوطنة بساغوت بالقرب من مدينة رام الله، في سابقة لدبلوماسي أمريكي، وخصوصا مصنعا للنبيذ فيها، أطلق أحد أصحابه على نبيذه اسم "بومبيو".

كما صل بومبيو إلى مكاتب المصنع التي تقع في المنطقة الصناعية في مستوطنة "شاعر بنيامين"، تحت حراسة أمنية مشددة.

وتندرج زيارة بومبيو إلى إسرائيل ضمن جولة أوروبية وشرق أوسطية قادته إلى باريس وتركيا وجورجيا، في ما يمكن أن يعتبر جولته الأخيرة وهو في منصبه.

"صادرات المستوطنات إسرائيلية"

وأعلن بومبيو الخميس أن الولايات المتحدة ستصنف الصادرات الإسرائيلية من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة على أنها إسرائيلية.

وأضاف بومبيو في بيان: "سيطلب من جميع المنتجين داخل المناطق التي تمارس فيها إسرائيل سلطات ذات صلة، وسم البضائع باسم "إسرائيل" أو "منتج إسرائيلي"، أو "صنع في إسرائيل"، وذلك عند التصدير للولايات المتحدة".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن التعليمات الجديدة تنطبق و"بشكل أساسي" على المنطقة المصنفة (ج)، وهي جزء من الضفة الغربية تسيطر عليها إسرائيل بالكامل وتسكنها غالبية من المستوطنين.

مظاهرات فلسطينية قرب المستوطنة

ولن يجتمع بومبيو مع أي من القادة الفلسطينيين، الذين رفضوا بشدة موقف ترامب من الصراع المستمر منذ عقود، بما في ذلك اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل.

واستنكر الفلسطينيون بغضب الزيارة لمصنع نبيذ بساغوت بالقرب من رام الله، مقر السلطة الفلسطينية.

وتظاهر عشرات الفلسطينيين الأربعاء، وبعضهم حمل العلم الفلسطيني في مقابل مستوطنة بساغوت، وألقوا الحجارة باتجاه الجنود الإسرائيليين الذين كانوا يتمركزون عند مدخل المستوطنة، كما أشعلوا الإطارات.

بومبيو أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتلة

وبعد المستوطنة الإسرائيلية، زار بومبيو مرتفعات الجولان المحتل التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب العام 1967، في خطوة غير مسبوقة لوزير خارجية أمريكي.

وقال بومبيو خلال زيارته للمنطقة الواقعة على الحدود السورية الإسرائيلية: "لا يمكن الوقوف هنا والتحديق عبر الحدود وإنكار أمر أساسي يكمن في أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف بأن هذا جزء من إسرائيل".

فرانس24/ أ ف ب

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