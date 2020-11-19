وزير الخارجية الأمريكي يزور الجولان ويصف حركة مقاطعة إسرائيل بـ"السرطان"

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مايك بومبيو في جورجيا قبل زيارته إسرائيل.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في القدس أنه سيوزر الخميس هضبة الجولان المحتلة منذ 1967، مشددا على أن بلاده ستصنف حركة مقاطعة إسرائيل بأنها "معادية للسامية".

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في القدس أنه سيزور هضبة الجولان المحتلة الخميس، مشيرا أن بلاده ستصنف حركة مقاطعة إسرائيل على أنها "معادية للسامية".

وتمثل هذه الخطوة خروجا عن سياسات الإدارات الأمريكية.

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي مشترك عقده في مدينة القدس مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو: "اليوم سأحظى بفرصة لزيارة مرتفعات الجولان"، بينما وصف حركة مقاطعة إسرائيل بـ"السرطان".

فرانس24/ أ ف ب

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