تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#الولايات المتحدة
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

وزير الخارجية الأمريكي يزور الجولان ويصف حركة مقاطعة إسرائيل بـ"السرطان"

نشرت في:

مايك بومبيو في جورجيا قبل زيارته إسرائيل.
مايك بومبيو في جورجيا قبل زيارته إسرائيل. © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
|
فيديو : ليلى عودة
3 دقائق

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في القدس أنه سيوزر الخميس هضبة الجولان المحتلة منذ 1967، مشددا على أن بلاده ستصنف حركة مقاطعة إسرائيل بأنها "معادية للسامية". 

إعلان

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في القدس أنه سيزور هضبة الجولان المحتلة الخميس، مشيرا أن بلاده ستصنف حركة مقاطعة إسرائيل على أنها "معادية للسامية". 

وتمثل هذه الخطوة خروجا عن سياسات الإدارات الأمريكية.

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي مشترك عقده في مدينة القدس مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو: "اليوم سأحظى بفرصة لزيارة مرتفعات الجولان"، بينما وصف حركة مقاطعة إسرائيل بـ"السرطان".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.