إسرائيل تشن غارات في غزة ضد مواقع لـ"حماس" ردا على إطلاق صاروخ من القطاع

© أ ف ب/أرشيف

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه شن غارات على قطاع عزة، استهدفت مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس، موضحا أن هذه الغارات كانت ردا على إطلاق صاروخ على أراضيها ليل السبت من القطاع، ألحق أضرارا بمصنع في مدينة عسقلان الجنوبية.

إعلان اقرأ المزيد

شنت إسرائيل الأحد غارات جوية في غزة ردا على إطلاق صاروخ على أراضيها من غزة، وفق ما أعلنه جيشها.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الصاروخ الذي أطلق من غزة ليل السبت ألحق أضرارا بمصنع في مدينة عسقلان الجنوبية.

ومن جهته، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه ردا على ذلك قصفت طائراته عدة مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس، التي تحكم غزة.

وقال شهود إن الهجمات التي وقعت قبل الفجر أصابت أهدافا في مدينة غزة ومدينتي رفح وخان يونس بجنوب غزة، حيث شوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من بعض المواقع.

ولم تعلن أي من الفصائل في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ. وكانت آخر مرة نشبت فيها حرب بين إسرائيل وحماس في عام 2014 وتبادل الجانبان إطلاق النار عدة مرات بعد ذلك على الرغم من أن الحدود كانت هادئة إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك