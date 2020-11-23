إسرائيل ترسل أول وفد للسودان بعد اتفاق التطبيع بين البلدين

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مجموعة من الصور أعدت في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020، تظهر علم السودان (اليمين)، وعلم إسرائيل (يسار)، خلال تجمع في مدينة تل أبيب الساحلية في 19 أيلول/سبتمبر 2020

أرسلت الإثنين الدولة العبرية أول وفد لها إلى السودان، وذلك بعد شهر على اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، حسب ما أعلن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى بدون تقديم مزيد من التفاصيل حول هوية الشخصيات المشاركة في الزيارة. والسودان هو ثالث دولة عربية أعلنت مؤخرا تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين.

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أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن الدولة العبرية أرسلت الإثنين أول وفد لها إلى السودان، وذلك بعد شهر على إعلان اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين. ويأتي التأكيد الإسرائيلي بعد شائعات متزايدة في القدس مؤخرا حول إرسال وفد إسرائيلي إلى الخرطوم.

وأكد مسؤول إسرائيلي رفض الكشف عن هويته زيارة الوفد بدون تقديم مزيد من التفاصيل حول هوية الشخصيات الإسرائيلية المشاركة في الزيارة.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي بعد ظهر الإثنين أن وفدا يزور السودان الإثنين. والسودان هو الدولة العربية الثالثة التي أعلنت مؤخرا تطبيع العلاقات و"إنهاء حالة العداء" مع الدولة العبرية بعد الإمارات والبحرين.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قد التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني في شباط/فبراير في أوغندا، ووصف رئيس الوزراء اللقاء بأنه "تاريخي".

وزار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إسرائيل أواخر آب/أغسطس، وغادر منها إلى السودان في أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم.

وشهدت الأشهر الأخيرة أيضا زيادة واشنطن للضغوط على الخرطوم لدفعها نحو تطبيع علاقاتها مع إسرائيل قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

ويشهد السودان منذ الإطاحة برئيسه السابق عمر البشير، مرحلة انتقالية يتقاسم فيها عسكريون ومدنيون هم قادة الحركة الاحتجاجية إدارة البلاد لحين إجراء انتخابات عامة مقررة في العام 2022.

وتواجه الحكومة الانتقالية صعوبات اقتصادية في ظل انخفاض حاد في قيمة العملة المحلية (الجنيه السوداني)، الأمر الذي زاد من الأصوات المنادية برفع العقوبات التي كانت واشنطن فرضتها على السودان في تسعينات القرن الماضي.

وتوصف الخطوة الأمريكية لجهة رفع العقوبات بأنها تاريخية وداعمة للحكومة السودانية الساعية لطي عقود من مقاطعة المجتمع الدولي.

ووضعت السودان على القائمة الأمريكية للدول الإرهابية في عهد عمر البشير في العام 1993، الذي كان استقبل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن على الأراضي السودانية.

لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب أكدت أن لا صلة بين رفع العقوبات والتطبيع بين السودان وإسرائيل، الحليف الرئيسي لواشنطن.

وكان زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن استقر في عهد البشير لوقت طويل في السودان التي اتهمت بدعم جهاديين فجروا السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا، ما أدى إلى مقتل 224 شخصا وجرح نحو خمسة آلاف آخرين.

ودفع السودان الشهر الماضي 335 مليون دولار تعويضات لـ "ضحايا الإرهاب من الأمريكيين".

وكان القادة العرب قد أطلقوا في العام 1967 من الخرطوم إعلان "اللاءات الثلاث" وهي "لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض" مع الدولة العبرية بعد هزيمة حزيران/يونيو من ذلك العام.

فرانس24/ أ ف ب

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