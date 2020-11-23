وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن نتانياهو زار السعودية سرا والتقى ولي العهد محمد بن سلمان

© أ ف ب/الكنيست الإسرائيلي

صورة موزعة من البرلمان الإسرائيلي يظهر فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال جلسة قسم يمين حكومته في 17 أيار/مايو 2020.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الاثنين، ومن بينها إذاعة الجيش، أن رئيس وزراء الدولة العبرية بنيامين نتانياهو زار سرا الأحد المملكة العربية السعودية والتقى فيها ولي العهد محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. ولم يعلق مكتب نتانياهو على هذه الأخبار. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد دعا السعودية سابقا للحاق بقطار التطبيع مع إسرائيل الذي استقلته الإمارات والبحرين والسودان.

إعلان اقرأ المزيد

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) وإذاعة الجيش الإسرائيلي الاثنين أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو زار السعودية سرا أمس الأحد والتقى بولي عهد السعودية ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هناك. ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من مكتب نتانياهو.

مداخلة ليلى عودة مراسلة فرانس24 في القدس 02:29

وأفادت وسائل الإعلام أن رئيس وكالة الاستخبارات يوسي كوهين رافق نتانياهو في زيارته إلى موقع مدينة (نيوم) المستقبلية في شمال غرب المملكة والتي تعتبر أقرب نقطة إلى إسرائيل وأنه التقى فيها الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وأكد مراسل دبلوماسي في الإذاعة العامة الإسرائيلية حضور بومبيو، الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي ليومين، المحادثات. ونقلت الإذاعة عن مسؤولين رسميين إسرائيليين لم تكشف هوياتهم قولهم إن نتانياهو ويوسي كوهين "توجّها إلى السعودية والتقيا بومبيو وبن سلمان في مدينة نيوم".

وذكرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية الاثنين أيضا معلومات متطابقة. ولم يتسن لوكالة الأنباء الفرنسية الحصول على تعليق حول الموضوع من مكتب رئيس الوزراء.

وتأتي هذه الزيارة لنتانياهو بعد توقيعه اتفاقيات تاريخية لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين الحليفتين للسعودية. ووقعت هذه الاتفاقيات منتصف أيلول/سبتمبر في حديقة البيت الأبيض في واشنطن.

وردد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون منذ ذلك الوقت، عن وجود دول عربية إضافية مستعدة لإقامة علاقات مع إسرائيل. وبالفعل، أعلنت الخرطوم في تشرين الأول/أكتوبر تطبيع علاقاتها مع اسرائيل و"إنهاء حالة العداء بينهما".

لكن السعودية سبق أن شددت على تمسكها بموقف جامعة الدول العربية الممتد لعقود والذي جعل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا أساسيا لإحلال السلام مع الدولة العبرية.

فرانس24/ أ ف ب/رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك