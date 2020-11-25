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البحرين تعلن أن حرس السواحل القطري أوقف زورقين تابعين لخفر سواحلها

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وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة
وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
2 دقائق

قام خفر السواحل القطري بإيقاف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني كانا يشاركان في تدريب بحري، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية الأربعاء. وأشارت الوزارة إلى أن ذلك "يعد تصرفا يتعارض مع الاتفاقية الأمنية الخليجية لدول مجلس التعاون ومع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي" لافتا إلى أن الزورقين استكملا بعد ذلك تحركهما.

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أفادت وزارة الداخلية البحرينية الأربعاء أن ثلاثة من زوارق خفر السواحل القطري أوقفت زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني كانا يشاركان في تدريب بحري.

واعتبرت الوزارة على تويتر أن ذلك "يعد تصرفا يتعارض مع الاتفاقية الأمنية الخليجية لدول مجلس التعاون ومع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي" مشيرة إلى أن الزورقين استكملا بعد ذلك تحركهما.

وتابعت في البيان: "سوف نقوم بإبلاغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالواقعة"، وأعربت عن أملها في عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

 

فرانس24/ رويترز

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